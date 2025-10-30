Advertisement
trendingNow12980876
Hindi Newsजरा हटके

आपकी मां-बहनें भी ऐसा करती हैं… बस में लड़के से झगड़ पड़ी ये महिला, फिर जो हुआ उसे देख दंग रह गए पैसेंजर

Gender War Video: दिल्ली की एक लोकल बस में महिला और पुरुष के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर ‘जेंडर वॉर’ छिड़ गया. वीडियो में दोनों एक-दूसरे पर निजी टिप्पणियाँ करते नजर आए, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई कि असल में गलती किसकी थी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपकी मां-बहनें भी ऐसा करती हैं… बस में लड़के से झगड़ पड़ी ये महिला, फिर जो हुआ उसे देख दंग रह गए पैसेंजर

Woman Vs Man Argument: एक साधारण बहस ने बस के अंदर ऐसा माहौल बना दिया जो देखते ही देखते जेंडर की लड़ाई में बदल गया. वीडियो में एक महिला एक पुरुष पर आरोप लगाती दिखी कि वह उसके बहुत करीब खड़ा है. उसने कहा कि वह थोड़ी दूरी बनाए रखे क्योंकि उसका हाथ उसके चेहरे के पास है, जिससे उसे असहज महसूस हो रहा है.

मामला कैसे बढ़ा और शब्दों की जंग कब शुरू हुई?

महिला की बात सुनकर पुरुष ने कैमरा चालू किया और दूरी दिखाते हुए कहा कि वह सही जगह पर खड़ा है. तभी बहस गरमा गई. पुरुष ने कहा, “आपको बस लड़ने का बहाना चाहिए,” जिस पर महिला भड़क गई और जवाब में बोली, “अच्छा, आपकी मम्मी और बहनें भी ऐसे ही करती हैं क्या?” इसके बाद मामला और बिगड़ गया. एक यात्री ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था. पुरुष ने नाराज होकर कहा, “कैसी औरत है ये?” तो महिला ने पलटकर जवाब दिया, “तमीज से बात करो, वरना बताती हूx.” बहस अब आप से तू तक पहुंच चुकी थी और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

बहस में बच्चे तक को क्यों घसीटा गया?

पुरुष ने महिला के बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, “आपके बच्चे आपसे परेशान होंगे.” महिला ने पलटवार किया, “तेरी मां तुझसे परेशान होगी, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए?” इस पर माहौल और बिगड़ गया और दोनों ने एक-दूसरे पर निजी टिप्पणियां कीं. वीडियो के अंत में पुरुष अगले स्टॉप पर बस से उतर गया और महिला को बदतमीज कहकर चला गया. जवाब में महिला ने कहा, “आपको औरतों से बात करने की तमीज नहीं.” इस पर पुरुष ने पलटकर कहा, “आपको पुरुषों से बात करने की तमीज नहीं. आजकल पुरुष समाज औरतों से डरता है.”

 

 

सोशल मीडिया पर लोगों ने किसे ठहराया दोषी?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंट गई. कई यूजर्स ने लिखा कि कुछ महिलाएं आजादी को वीआईपी पास समझ बैठी हैं. एक यूजर ने कहा, “बराबरी का मतलब यह नहीं कि आप बदतमीजी को आजादी कहें.” कई लोगों ने जोड़ा, “आजकल कुछ महिलाएं हर झगड़े में ‘विक्टिम कार्ड’ खेलती हैं.” बहस अब बस तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज की सोच तक पहुंच गई.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
इधर 'तूफान मोंथा' का मचा कहर,उधर 'मेलिसा' लाया मौत का बवंडर, 30 अक्टूबर का जानें हाल
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
Himanta Biswa Sarma
थर्ड क्लास क्रुक VS फर्स्ट क्लास इडियट! हिमंता-प्रियांक के बीच आखिर ये चल क्या रहा?
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
DNA
जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझेंगे पीर?
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
Homi Jahangir Bhabha
न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा