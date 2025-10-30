आपकी मां-बहनें भी ऐसा करती हैं… बस में लड़के से झगड़ पड़ी ये महिला, फिर जो हुआ उसे देख दंग रह गए पैसेंजर

Woman Vs Man Argument: एक साधारण बहस ने बस के अंदर ऐसा माहौल बना दिया जो देखते ही देखते जेंडर की लड़ाई में बदल गया. वीडियो में एक महिला एक पुरुष पर आरोप लगाती दिखी कि वह उसके बहुत करीब खड़ा है. उसने कहा कि वह थोड़ी दूरी बनाए रखे क्योंकि उसका हाथ उसके चेहरे के पास है, जिससे उसे असहज महसूस हो रहा है.

मामला कैसे बढ़ा और शब्दों की जंग कब शुरू हुई?

महिला की बात सुनकर पुरुष ने कैमरा चालू किया और दूरी दिखाते हुए कहा कि वह सही जगह पर खड़ा है. तभी बहस गरमा गई. पुरुष ने कहा, “आपको बस लड़ने का बहाना चाहिए,” जिस पर महिला भड़क गई और जवाब में बोली, “अच्छा, आपकी मम्मी और बहनें भी ऐसे ही करती हैं क्या?” इसके बाद मामला और बिगड़ गया. एक यात्री ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था. पुरुष ने नाराज होकर कहा, “कैसी औरत है ये?” तो महिला ने पलटकर जवाब दिया, “तमीज से बात करो, वरना बताती हूx.” बहस अब आप से तू तक पहुंच चुकी थी और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

बहस में बच्चे तक को क्यों घसीटा गया?

पुरुष ने महिला के बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, “आपके बच्चे आपसे परेशान होंगे.” महिला ने पलटवार किया, “तेरी मां तुझसे परेशान होगी, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए?” इस पर माहौल और बिगड़ गया और दोनों ने एक-दूसरे पर निजी टिप्पणियां कीं. वीडियो के अंत में पुरुष अगले स्टॉप पर बस से उतर गया और महिला को बदतमीज कहकर चला गया. जवाब में महिला ने कहा, “आपको औरतों से बात करने की तमीज नहीं.” इस पर पुरुष ने पलटकर कहा, “आपको पुरुषों से बात करने की तमीज नहीं. आजकल पुरुष समाज औरतों से डरता है.”

We need to stand up for ourselves same like him Victim card very well played by that women

-aunty ko space chahiye public transport me

-aunty ko bete ke liye bhi seat reserve chahiye

-aunty ko tu karke baat krne ki azadi chahiye

-aunty ko koi na toke uski azadi chahiye pic.twitter.com/ow15Sq4iaB — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) October 27, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों ने किसे ठहराया दोषी?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंट गई. कई यूजर्स ने लिखा कि कुछ महिलाएं आजादी को वीआईपी पास समझ बैठी हैं. एक यूजर ने कहा, “बराबरी का मतलब यह नहीं कि आप बदतमीजी को आजादी कहें.” कई लोगों ने जोड़ा, “आजकल कुछ महिलाएं हर झगड़े में ‘विक्टिम कार्ड’ खेलती हैं.” बहस अब बस तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज की सोच तक पहुंच गई.