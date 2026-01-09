General Knowledge: चाहे तोता हो या मैना, आखिर एक आंख खोलकर क्यों सोती है ये पक्षी, वजह जान चौंक जाएंगे

Advertisement
जब चिड़ियां एक आंख खोलकर सोती हैं, तब उनके दिमाग का सिर्फ आधा हिस्सा गहरी नींद में होता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा जागता रहता है. इसी वजह से इसे यूनीहेमिस्फेरिक स्लो-वेव स्लीप (USWS) कहा जाता है. जो आंख खुली रहती है, वह दिमाग के उसी हिस्से से जुड़ी होती है जो एक्टिव रहता है.

आपने अक्सर बड़ों से सुना होगा “सोते हुए भी आंख खुली रखो. ” इंसानों के लिए यह एक कहावत हो सकती है, लेकिन पक्षियों के लिए यह रोजमर्रा की सच्चाई है. तोता, मैना, कबूतर या बत्तख ज्यादातर चिड़ियां सोते वक्त एक आंख खुली रखती हैं. देखने में यह अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान और सुरक्षा का गहरा कारण छिपा है. प्रकृति ने पक्षियों को ऐसा अनोखा सिस्टम दिया है, जिससे वे आराम भी कर सकें और खतरे से खुद को बचा भी सकें. इस खास तरह की नींद को वैज्ञानिक भाषा में यूनीहेमिस्फेरिक स्लो-वेव स्लीप कहा जाता है, जो पक्षियों की जिंदगी के लिए किसी वरदान से कम नहीं.

 क्या है यूनीहेमिस्फेरिक स्लो-वेव स्लीप

वैज्ञानिकों के अनुसार, जब चिड़ियां एक आंख खोलकर सोती हैं, तब उनके दिमाग का सिर्फ आधा हिस्सा गहरी नींद में होता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा जागता रहता है. इसी वजह से इसे यूनीहेमिस्फेरिक स्लो-वेव स्लीप (USWS) कहा जाता है. जो आंख खुली रहती है, वह दिमाग के उसी हिस्से से जुड़ी होती है जो एक्टिव रहता है. इसका मतलब यह है कि पक्षी सोते हुए भी अपने आसपास हो रही हलचल, शोर या खतरे को महसूस कर सकते हैं. अगर कोई शिकारी पास आए, तो वे तुरंत उड़ सकते हैं. यह क्षमता उन्हें पूरी तरह बेखबर होने से बचाती है और जान बचाने में मदद करती है.

 शिकारियों से बचने की तरकीब

पक्षी छोटे और नाजुक होते हैं, इसलिए उनके लिए शिकारियों का खतरा हमेशा बना रहता है. अगर वे इंसानों की तरह गहरी नींद में दोनों आंखें बंद करके सो जाएं, तो शिकारी आसानी से उन्हें अपना निशाना बना सकता है. इसी खतरे से बचने के लिए विकास के दौरान पक्षियों ने आधी नींद का यह तरीका अपनाया. वैज्ञानिक बताते हैं कि यह व्यवहार खासतौर पर उन जगहों पर ज्यादा देखा जाता है, जहां खतरा अधिक होता है जैसे खुले मैदान, समुद्र तट, पानी के किनारे या बिजली के तार. मॉलर्ड बत्तखों पर हुए अध्ययनों में पाया गया कि झुंड में बाहर की तरफ सोने वाली बत्तखें एक आंख खोलकर रहती हैं, जबकि बीच की बत्तखें दोनों आंखें बंद कर लेती हैं.

 उड़ते-उड़ते सोने वाले पक्षी

कुछ पक्षियों की नींद तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है. समुद्री पक्षी फ्रिगेटबर्ड्स हफ्तों तक बिना रुके उड़ान भर सकते हैं. 2016 में हुए एक अध्ययन में सामने आया कि ये पक्षी उड़ते हुए भी सोते हैं वो भी सिर्फ आधे दिमाग से. उनकी खुली आंख उड़ान की दिशा में रहती है, ताकि किसी चीज़ से टकराव न हो. ये दिन भर में सिर्फ करीब 42 मिनट ही सोते हैं. यही नहीं, यूनीहेमिस्फेरिक स्लीप सिर्फ पक्षियों तक सीमित नहीं है. डॉल्फिन, सील और कुछ व्हेल्स में भी यह क्षमता पाई जाती है, क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है. यह दिखाता है कि प्रकृति ने जीवों को हालात के हिसाब से जीने के अनोखे तरीके दिए हैं.

