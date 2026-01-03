Advertisement
trendingNow13062524
Hindi Newsजरा हटकेGeneral Knowledge: क्या आप जानते हैं त्योहार और उत्सव में क्या अंतर होता है?

General Knowledge: क्या आप जानते हैं त्योहार और उत्सव में क्या अंतर होता है?

General Knowledge: अक्सर बातचीत में हम त्योहार और उत्सव शब्दों का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह कर लेते हैं, लेकिन क्या वाकई दोनों एक जैसे होते हैं? जन्मदिन की पार्टी से लेकर बड़े सार्वजनिक आयोजनों तक, हर खुशी के मौके को हम कभी त्योहार तो कभी उत्सव कह देते हैं. आज की इस कहानी में हम आसान भाषा में समझाएंगे कि त्योहार और उत्सव में असली फर्क क्या है, दोनों में क्या समानताएं हैं और इन्हें एक-दूसरे की जगह क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 03, 2026, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

General Knowledge: क्या आप जानते हैं त्योहार और उत्सव में क्या अंतर होता है?

सोचिए, दोस्त का बर्थडे है… केक, म्यूजिक और पार्टी का पूरा प्लान. आप बोलता देते हैं, “आज तो बड़ा त्योहार है!” लेकिन क्या सच में ये त्योहार है या सिर्फ उत्सव? और जब होली, दिवाली या दुर्गा पूजा आती है, तो पूरा शहर रंगों और रौशनी में डूब जाता है. यही सवाल लोगों को कन्फ्यूज करता है, त्योहार और उत्सव में फर्क क्या है? दोनों में नाच-गाना है, खुशी है, लोग इकट्ठा होते हैं. लेकिन दोनों का मतलब एक जैसा नहीं होता. चलिए, आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं.

 उत्सव क्या होता है? 

उत्सव आमतौर पर निजी या सीमित दायरे में मनाया जाता है. यह किसी खास व्यक्ति या खास मौके से जुड़ा होता है, जैसे जन्मदिन, शादी, सगाई या किसी उपलब्धि की खुशी. उत्सव में परिवार, दोस्त या जान-पहचान के लोग शामिल होते हैं. इसे लोग खुद प्लान करते हैं और इसका कोई तय कैलेंडर या तारीख नहीं होती. उदाहरण के तौर पर, किसी की शादी की सालगिरह या बर्थडे पार्टी एक उत्सव है. यह व्यक्तिगत खुशी को मनाने का तरीका है, जो सार्वजनिक नहीं बल्कि निजी भावना से जुड़ा होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 त्योहार क्या होता है? 

त्योहार का दायरा उत्सव से कहीं बड़ा होता है. यह सार्वजनिक होता है और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं. त्योहार किसी धर्म, संस्कृति या परंपरा से जुड़े होते हैं और हर साल तय तारीख या समय पर मनाए जाते हैं. जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस या ब्राजील का कार्निवल. इन त्योहारों में संगीत, नृत्य, सजावट और कई दिन चलने वाले कार्यक्रम होते हैं. त्योहार सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी होते हैं, जिसमें पूरा समुदाय शामिल होता है.

 क्यों नहीं होते interchangeable? 

त्योहार और उत्सव में समानता यह है कि दोनों में खुशी, संगीत, नाच-गाना और जश्न होता है. दोनों ही लोगों को साथ लाते हैं और तनाव से राहत देते हैं. लेकिन असली फर्क इनके स्वरूप में है. उत्सव निजी होता है, जबकि त्योहार सार्वजनिक. आप किसी के जन्मदिन पर उत्सव मना सकते हैं, लेकिन उसे त्योहार नहीं कह सकते. उदाहरण के तौर पर, “एंडी के जन्मदिन का उत्सव” कहना सही है, लेकिन “एंडी के जन्मदिन का त्योहार” कहना गलत होगा. इसलिए दोनों शब्द एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. त्योहार सामूहिक परंपरा से जुड़ा होता है, जबकि उत्सव व्यक्तिगत खुशी का प्रतीक होता है. यही फर्क इन्हें अलग बनाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

General Knowledge

Trending news

भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
bengal elections
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम