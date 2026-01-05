General Knowledge: क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, जिसकी लंबाई में समा जाए आधी दिल्ली

Advertisement
Largest Airport in World: दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (King Fahd International Airport) है. यह सऊदी अरब के डम्मम शहर में स्थित है. इस एयरपोर्ट की खासियत इसका विशाल क्षेत्रफल है, जो करीब 776 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 05, 2026, 03:42 PM IST
King Fahd International Airport: क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसा भी कोई हवाई अड्डा हो सकता है, जिसका आकार किसी बड़े शहर से टक्कर लेता हो? आज हम आपको ऐसे ही एक एयरपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी लंबाई-चौड़ाई सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. यह एयरपोर्ट इतना विशाल है कि अगर इसकी तुलना दिल्ली से करें, तो दिल्ली का करीब आधा हिस्सा इसमें समा सकता है. शानदार इमारतें, लग्जरी सुविधाएं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया यह एयरपोर्ट सिर्फ यात्रा का जरिया नहीं, बल्कि इंसानी सोच और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है.

दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है?

दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (King Fahd International Airport) है. यह सऊदी अरब के डम्मम शहर में स्थित है. इस एयरपोर्ट की खासियत इसका विशाल क्षेत्रफल है, जो करीब 776 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. तुलना करें तो दिल्ली का कुल क्षेत्रफल लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर है, यानी यह एयरपोर्ट लगभग आधी दिल्ली जितना बड़ा है. यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जाता है. अपने आकार और भव्यता के कारण यह दुनियाभर में चर्चा का विषय बना रहता है.

कितना हिस्सा इस्तेमाल में, कितना भविष्य के लिए?

किंग फहद एयरपोर्ट का पूरा क्षेत्र अभी इस्तेमाल में नहीं है. फिलहाल करीब 37 वर्ग किलोमीटर इलाके में ही एयरपोर्ट की गतिविधियां चल रही हैं. बाकी का विशाल क्षेत्र भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुरक्षित रखा गया है. यहां भविष्य में नए टर्मिनल, कार्गो हब और अन्य सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. इतने बड़े क्षेत्र में हजारों फुटबॉल मैदान समा सकते हैं. यही दूरदर्शी योजना इस एयरपोर्ट को बाकी हवाई अड्डों से अलग बनाती है और इसे आने वाले दशकों के लिए तैयार करती है.

शानदार सुविधाएं और आधुनिक टर्मिनल

किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी शाही और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है. यहां यात्रियों के लिए आरामदायक लाउंज, लग्जरी रेस्टोरेंट और विशाल व साफ-सुथरे टर्मिनल बनाए गए हैं. एयरपोर्ट पर दो लंबे रनवे हैं, जहां बड़े से बड़े विमान आसानी से उतर सकते हैं. देशी और विदेशी दोनों तरह की फ्लाइट्स यहां से संचालित होती हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए टैक्सी, बस और अन्य ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी व्यवस्था है. यही कारण है कि यह एयरपोर्ट सिर्फ यात्रा का स्थान नहीं, बल्कि अपने आप में एक देखने लायक जगह बन चुका है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

