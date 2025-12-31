General Knowledge: किस देश से आए थे मुगल और भारत आकर क्यों रुक गए?

भारतीय इतिहास में अगर किसी राजवंश ने राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला पर गहरी छाप छोड़ी है, तो वह मुगल हैं. ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी आज भी उनकी विरासत की याद दिलाते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि मुगल भारत के थे ही नहीं, फिर वे यहां कैसे आए और यहीं क्यों बस गए? इसका जवाब सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीति, भारत की संपन्नता और मुगलों की दूरदर्शिता में छिपा है. मध्य एशिया से आए इन शासकों ने भारत को सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि इसे अपना घर बना लिया. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि मुगल कहां से आए, भारत क्यों आए और कैसे उन्होंने करीब 300 साल तक यहां शासन किया.

मुगलों की उत्पत्ति

मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म मध्य एशिया के फरगाना क्षेत्र में हुआ था, जो आज उज्बेकिस्तान में है. बाबर पिता की ओर से तैमूर लंग और मां की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान का वंशज था. हालांकि नाम ‘मुगल’ मंगोल शब्द से जुड़ा है, लेकिन उनकी संस्कृति पर फारसी प्रभाव ज्यादा था. उनकी भाषा, प्रशासन और दरबारी परंपराएं फारसी शैली की थीं. यही वजह है कि मुगलों को मंगोल से ज्यादा फारसी सभ्यता से जुड़ा माना जाता है. बाबर कम उम्र में शासक बना, लेकिन सत्ता संघर्ष के चलते उसे अपना राज्य गंवाना पड़ा और अफगानिस्तान में शरण लेनी पड़ी.

Add Zee News as a Preferred Source

मुगल भारत क्यों आए

शुरुआत में बाबर की नजर भारत पर नहीं थी. लेकिन 16वीं सदी में भारत बेहद समृद्ध माना जाता था. यहां उपजाऊ जमीन, खनिज, वस्त्र और मसालों की भरमार थी. साथ ही दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी. इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसके ही विरोधी, जैसे दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने बाबर से मदद मांगी. बाबर ने इस मौके को पहचाना और 1526 में भारत पर चढ़ाई कर दी. पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी. राजनीतिक विखंडन ने बाबर के लिए रास्ता आसान कर दिया.

भारत में मुगल साम्राज्य कैसे मजबूत हुआ

दिल्ली जीतने के बाद सबसे बड़ी चुनौती सत्ता को संभालकर रखना था. बाबर ने बारूद, तोपखाने और घुड़सवार सेना का प्रभावी इस्तेमाल किया. उसके बाद हुमायूं का दौर उतार-चढ़ाव भरा रहा, लेकिन अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य असली मजबूती हासिल कर पाया. अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, राजपूतों से रिश्ते बनाए और प्रशासनिक सुधार किए. उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा. आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, जिनका शासन 1857 की क्रांति के साथ खत्म हुआ.

मुगलों ने भारत को ही क्यों बनाया अपना घर

मध्य एशिया के मुकाबले भारत ज्यादा समृद्ध, सुरक्षित और संभावनाओं से भरा हुआ था. बाबर ने भारत को दुनिया के सबसे उत्पादक क्षेत्रों में से एक माना. यहां की जलवायु, कृषि और व्यापार ने मुगलों को यहीं टिके रहने के लिए प्रेरित किया. समय के साथ उन्होंने खुद को भारतीय समाज में ढाल लिया. उनकी जड़ें इतनी गहरी हो गईं कि वे विदेशी शासक नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का अहम हिस्सा बन गए. करीब तीन शताब्दियों तक शासन करने के बाद भी आज उनकी विरासत भारत की पहचान बनी हुई है.