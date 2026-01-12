General Knowledge: घर, ऑफिस या होटल... हर दरवाजे पर क्यों लगा होता है ये छोटा सा बॉक्स?

दुनिया में शायद ही कोई चीज बेवजह बनी हो, लेकिन हम अक्सर रोज दिखने वाली चीज़ों को बिना सोचे-समझे नजरअंदाज़ कर देते हैं. घर का दरवाज़ा, अलमारी या लकड़ी का फर्नीचर सब कुछ हमें बस एक आम डिजाइन लगता है. आपने भी गौर किया होगा कि ज्यादातर लकड़ी के दरवाज़ों और कैबिनेट्स पर एक जैसा चौकोर या बॉक्स शेप बना होता है. अधिकतर लोग इसे सिर्फ सजावट समझ लेते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि यह डिजाइन नहीं, बल्कि लकड़ी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक बेहद समझदारी भरा साइंटिफिक तरीका है, जो सालों से इस्तेमाल में है.

हर दरवाजे पर एक जैसा चौकोर पैटर्न क्यों?

लकड़ी के ज़्यादातर दरवाज़ों पर आपको एक जैसा चौकौर पैटर्न देखने को मिलेगा. लोग इसे रोज़ देखते हैं, लेकिन कभी यह सवाल नहीं करते कि आखिर हर जगह यही डिजाइन क्यों अपनाया गया है. अगर यह सिर्फ सजावट होती, तो इसके कई अलग-अलग रूप होते. असल में यह किसी कलाकार की कल्पना नहीं, बल्कि एक अक्लमंद कारीगर का जीनियस आइडिया है. इस डिजाइन का मकसद दरवाज़े को मज़बूत बनाना और उसे जल्दी खराब होने से बचाना है. यही वजह है कि सदियों पुराने घरों में भी ऐसे दरवाज़े आज तक सही हालत में मिल जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रेज्य पैनल क्या है और लकड़ी को कैसे बचाता है?

दरवाज़ों पर बने इस रेक्टेंगल या बॉक्स शेप को तकनीकी भाषा में रेज़्ड पैनल कहा जाता है. लकड़ी एक प्राकृतिक मटेरियल है, जो मौसम के असर से फैलती और सिकुड़ती रहती है. नमी बढ़ने पर लकड़ी फूलती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है. अगर दरवाज़ा पूरी तरह सपाट लकड़ी से बना हो, तो बार-बार इस बदलाव से उसमें दरारें पड़ने लगती हैं. रेज़्ड पैनल डिजाइन लकड़ी को मूवमेंट की जगह देता है, जिससे दरवाज़ा न टूटता है और न ही टेढ़ा होता है.

मौसम का असर और डिजाइन की असली ताकत

गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों का असर लकड़ी पर पड़ता है. सपाट दरवाज़ों में यह असर सीधे दिखाई देता है, जिससे वे जल्दी खराब हो जाते हैं. वहीं रेज़्ड पैनल वाले दरवाज़ों में बीच का पैनल फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो जाता है. इससे लकड़ी का फैलाव कंट्रोल में रहता है और दरवाज़े की उम्र बढ़ जाती है. यही वजह है कि पुराने समय में बनाए गए लकड़ी के दरवाज़े आज भी मज़बूती से टिके हुए हैं. यह डिजाइन दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन काम में बेहद असरदार है.

सोशल मीडिया पर खुला राज

जब सोशल मीडिया पर इस डिजाइन के पीछे का साइंस सामने आया, तो लोग हैरान रह गए. कई यूज़र्स ने माना कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी दरवाज़ों पर ये बॉक्स देखे, लेकिन कभी वजह जानने की कोशिश नहीं की. कुछ लोगों ने बताया कि उनके घरों के दरवाज़ों के साथ-साथ किचन कैबिनेट्स में भी यही डिजाइन है. हालांकि आजकल कुछ देशों, जैसे फ्रांस में, फ्लैट दरवाज़े भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वे खास मटेरियल से बने होते हैं, जिन पर नमी का असर नहीं पड़ता. इसलिए बिना रेज़्ड पैनल के भी वे सुरक्षित रहते हैं.