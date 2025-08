Trending Quiz : पांच अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान; बताओ वह क्या है?

My name has five letters which are same in reverse and forward direction what is it

General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है. आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है. हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. तो हम यहां आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं. सवाल 1 - बताएं आखिर फूलों की रानी किस फूल को कहा जाता है?

जवाब 1 - दरअसल, फूलों की रानी चमेली के फूल को कहा जाता है. यह भी पढ़ें...दुनिया का वो कौन सा जानवर है, जिसे आज तक कैद नहीं किया जा सका? सवाल 2 - वह कौन सा देश है जहां इंसानों से ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं?

जवाब 2 - बता दें कि ऑस्ट्रेलिया वो देश है, जहां इंसानों से ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं. सवाल 3 - बताएं आखिर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है?

जवाब 3 - सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है. सवाल 4 - बताएं आखिर तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था?

जवाब 4 - दरअसल, विनायक दामोदर सावरकर, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और लेखक भी थे, जिन्हें आज वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, उन्ही के प्रस्ताव से तिरंगे पर अशोक चक्र लगया गया था. सवाल 5 - पांच अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान; बताओ वह क्या है?

जवाब 5 - इस पहेली का सही जवाब है 'मलयालम' शब्द. Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता.