Advertisement
Trending Quiz: मौत के बाद 'लिवर' कितनी देर तक रहता है जिंदा?

Trending Quiz: क्विज के सवाल इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं. लोग अपनी जिज्ञासा मिटाने और जीके मजबूत करने के लिए ट्रेंडिंग क्विज में दिलचस्पी ले रहे हैं. हम आपके लिए कुछ ऐसे ही रोचक सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले GK सवाल हल करने में मददगार साबित हो सकते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:26 PM IST
General Knowledge Trending Quiz : क्विज आज के समय में आधुनिक पढ़ाई का एक जरूरी टूल बन गया है. इसकी मदद से छात्र और प्रतियोगी बहुत कम समय में अपनी सामान्य ज्ञान (जीके) को मजबूत कर सकते हैं. यह तरीका न केवल पढ़ाई को रोचक बनाता है, बल्कि याददाश्त और सोचने की क्षमता भी बढ़ाता है. खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू की तैयारी के लिए ट्रेंडिंग क्विज बेहद उपयोगी साबित हो रहा है. हम आपके लिए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को आसान बनाकर आपके करियर में सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं.

 सवाल 1 – मौत के बाद मनुष्य की हड्डियां कब तक सुरक्षित रखी जा सकती हैं?
जवाब 1 – मनुष्य की हड्डियां और स्किन करीब 5 साल तक सुरक्षित रखी जा सकती हैं. सही परिस्थितियों में ये लंबे समय तक खराब नहीं होतीं.

 

 सवाल 2 – मरने पर आंखों को कितनी देर के अंदर ट्रांसप्लांट करना जरूरी होता है?
 जवाब 2 – मरने के बाद आंखों को 6 घंटे के अंदर निकालना जरूरी होता है, ताकि ट्रांसप्लांट कर किसी की रोशनी लौटाई जा सके.

 सवाल 3 – किस विटामिन की कमी से चेहरा काला पड़ने लगता है?
 जवाब 3 – विटामिन बी12 की कमी से त्वचा काली पड़ सकती है. साथ ही हाइपरपिग्मेंटेशन, विटिलिगो, कोणीय स्टामाटाइटिस और नाखून-बाल में बदलाव भी हो सकते हैं.

 सवाल 4 – मरने के बाद इंसान का दिमाग कितनी देर तक जिंदा रहता है?
 जवाब 4 – मरने के बाद इंसान का दिमाग करीब 10 मिनट तक सक्रिय रह सकता है, उसके बाद उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है.

 सवाल 5 – गर्म दूध को फ्रिज में रखने से क्या होता है?
 जवाब 5 – फ्रिज में गर्म चीज़ रखने से वह जल्दी खराब हो सकती है। मैनुअल में साफ लिखा होता है कि पहले चीज़ ठंडी करें, फिर फ्रिज में रखें.

सवाल 6 - मौत के बाद 'लिवर' कितनी देर तक रहता है जिंदा?
जवाब  6 - जानकारों का मानना है, कि डेथ होने पर लिवर 12 घंटे तक जीवित रहता है. इस अवधि में उसका ट्रांसप्लांट करना होता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता.

