Trending Quiz : वो कौन सी चीज है, जिसे लड़कियां साल में एक बार ही खरीदती हैं?
Advertisement
trendingNow12892852
Hindi Newsजरा हटके

Trending Quiz : वो कौन सी चीज है, जिसे लड़कियां साल में एक बार ही खरीदती हैं?

Trending Quiz: जीके मतलब अलग अलग सब्जेक्ट और फैक्ट्स की समझ और जागरूकता से है जो खास क्षेत्र के लिए नहीं हैं. इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, समसामयिक घटनाक्रम और बहुत कुछ समेत सब्जेक्ट्स शामिल हैं. अच्छा सामान्य ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि यह लोगों को दुनिया की अच्छी तरह से समझ रखने, सार्थक बातचीत में इन्वॉल्व होने और सही फैसला लेने में मदद देता है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trending Quiz : वो कौन सी चीज है, जिसे लड़कियां साल में एक बार ही खरीदती हैं?

General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की तैयारी में जनरल नॉलेज (GK) का बहुत बड़ा रोल होता है. कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू हो, वहां से GK के सवाल पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी मजबूत होगी, नौकरी पाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और महत्वपूर्ण GK सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो आपको किसी भी फॉर्म या एग्जाम में मदद कर सकते हैं. ये सवाल रोजमर्रा की जानकारी और महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित हैं, जिन्हें याद करना आसान है और आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा.

ये भी पढ़ें; हाथी, घोड़े, बग्गी पर नहीं,  इस शाही चीज से दुल्हनिया लेने आया शख्स, वीडियो देख हक्के-बक्के हो गए लोग 
 

सवाल 1 - आसमान में दिखाई देने वाले तारे में कितने रंग होते हैं ?

Add Zee News as a Preferred Source

जवाब 1 - तारे कई रंगों में मौजूद होते हैं- लाल, नारंगी, पीला, हरा, सफेद और नीला जिसमें लाल सबसे ठंडा और नीला सबसे गर्म होता है. नीले तारे सबसे गर्म होते हैं क्योंकि उनका परमाणु संलयन तेज रहता है और संलयन से उत्पन्न प्रकाश के फोटॉन में अधिक ऊर्जा होती है.

सवाल 2 - वो कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बिकता नहीं है ?

जवाब 2 - मेहनत का फल, ही वो फल है जो मीठा होने के बाद भी नहीं बिकता.

सवाल 3 - वो कौन सी चीज है जिसे आदमी छिपाकर और औरत दिखाकर चलती हैं ?

जवाब 3 - पर्स ही वो चीज है जिसे आदमी छिपाकर और औरत दिखाकर चलती हैं.

ये भी पढ़ें;   इस देश में हर साल क्यों मार दिए जाते हैं लाखों कुत्ते? आखिर क्या है वजह सवाल

4 - मैं हूं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले ?

जवाब 4 - इसका जवाब इलायची है जिसके कवर हरा और बीज काले होते हैं.

सवाल 5 - वह क्या है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं ?

जवाब 5 - नारियल ही वो चीज है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं.

ये भी पढ़ें; 'हम आ रहे हैं सर...', झमाझम बारिश के बीच एम्प्लॉई ने कही ऐसी बात, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

सवाल 6 - ऐसा कौन सा जीव है, जिसका सिर कट जाने के बाद भी वह कई दिनों तक जिंदा रह सकता है ?

जवाब 6 - कॉकरोच सिर कटने के बाद कई दिन तक जिंदा रह सकता है.

सवाल 7 - वो कौन सी चीज है, जिसे लड़कियां साल में एक बार ही खरीदती हैं?

जवाब 7 - दरअसल, राखी ही वो चीज है, जिसे लड़कियां साल में सिर्फ एक ही बार खरीदती हैं.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Trending Quizgeneral knowledge question

Trending news

DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
;