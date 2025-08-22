Trending Quiz : वो कौन सी चीज है, जिसे लड़कियां साल में एक बार ही खरीदती हैं?

General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की तैयारी में जनरल नॉलेज (GK) का बहुत बड़ा रोल होता है. कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू हो, वहां से GK के सवाल पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी मजबूत होगी, नौकरी पाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और महत्वपूर्ण GK सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो आपको किसी भी फॉर्म या एग्जाम में मदद कर सकते हैं. ये सवाल रोजमर्रा की जानकारी और महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित हैं, जिन्हें याद करना आसान है और आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा.

सवाल 1 - आसमान में दिखाई देने वाले तारे में कितने रंग होते हैं ?

जवाब 1 - तारे कई रंगों में मौजूद होते हैं- लाल, नारंगी, पीला, हरा, सफेद और नीला जिसमें लाल सबसे ठंडा और नीला सबसे गर्म होता है. नीले तारे सबसे गर्म होते हैं क्योंकि उनका परमाणु संलयन तेज रहता है और संलयन से उत्पन्न प्रकाश के फोटॉन में अधिक ऊर्जा होती है.

सवाल 2 - वो कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बिकता नहीं है ?

जवाब 2 - मेहनत का फल, ही वो फल है जो मीठा होने के बाद भी नहीं बिकता.

सवाल 3 - वो कौन सी चीज है जिसे आदमी छिपाकर और औरत दिखाकर चलती हैं ?

जवाब 3 - पर्स ही वो चीज है जिसे आदमी छिपाकर और औरत दिखाकर चलती हैं.

4 - मैं हूं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले ?

जवाब 4 - इसका जवाब इलायची है जिसके कवर हरा और बीज काले होते हैं.

सवाल 5 - वह क्या है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं ?

जवाब 5 - नारियल ही वो चीज है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं.

सवाल 6 - ऐसा कौन सा जीव है, जिसका सिर कट जाने के बाद भी वह कई दिनों तक जिंदा रह सकता है ?

जवाब 6 - कॉकरोच सिर कटने के बाद कई दिन तक जिंदा रह सकता है.

सवाल 7 - वो कौन सी चीज है, जिसे लड़कियां साल में एक बार ही खरीदती हैं?

जवाब 7 - दरअसल, राखी ही वो चीज है, जिसे लड़कियां साल में सिर्फ एक ही बार खरीदती हैं.