General Knowledge: वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है?

Ancient Monument Gk Question Hindi: ताजमहल से पहले आगरा में बना इत्तिमाद-उद-दौला का मकबरा शुद्ध संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत है. नूरजहां ने इसे बनवाया. इसी स्मारक से मुगल वास्तुकला में संगमरमर, पच्चीकारी और चारबाग शैली की शुरुआत मानी जाती है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:23 PM IST
General Knowledge: वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है?

Ancient Monument Gk Question Hindi: मुगल काल की इमारतों का नाम आते ही ज़हन में सबसे पहले ताजमहल की तस्वीर उभरती है. सफेद संगमरमर, नक्काशी और भव्यता सब कुछ ताजमहल से जोड़ दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल से भी पहले एक ऐसी मुगल इमारत बनाई जा चुकी थी, जो पूरी तरह शुद्ध संगमरमर से बनी थी? यही इमारत आगे चलकर मुगल वास्तुकला की पहचान बनी. इतिहास के पन्नों में दबा यह सच बहुत कम लोग जानते हैं. यह इमारत न सिर्फ मुगल स्थापत्य कला की शुरुआत का संकेत देती है, बल्कि यह भी बताती है कि मुगलों का संगमरमर से प्रेम कैसे शुरू हुआ. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस पहली मुगल इमारत की कहानी, उसके निर्माण का कारण, वास्तुकला की खासियत और उसका ऐतिहासिक महत्व. तो चलिए, इतिहास की इस सफेद चमकती इमारत से पर्दा उठाते हैं.

वो कौन-सी पहली मुगल इमारत थी?

इतिहासकारों के अनुसार, मुगल काल में शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी पहली इमारत हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया ‘हुमायूं का मकबरा नहीं’, बल्कि  इत्तिमाद-उद-दौला के मकबरा है. यह इमारत आगरा में स्थित है और इसे मुगल वास्तुकला में संगमरमर के प्रयोग की पहली मिसाल माना जाता है. इससे पहले लाल बलुआ पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था.

जहां से संगमरमर युग की शुरुआत हुई

इत्तिमाद-उद-दौला का मकबरा 1622 से 1628 के बीच बनवाया गया. यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था. इस दौर में कला, स्थापत्य और शिल्प को विशेष संरक्षण मिला. यही वो दौर था जब लाल पत्थर की जगह सफेद संगमरमर धीरे-धीरे प्रमुख सामग्री बनने लगा.

एक बेटी की अपने पिता को श्रद्धांजलि

यह मकबरा नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा ग़ियास बेग, जिन्हें इत्तिमाद-उद-दौला की उपाधि मिली थी, की याद में बनवाया. नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थीं और राजनीति व कला दोनों में उनकी गहरी पकड़ थी.

लाल पत्थर से सफेद संगमरमर तक

इससे पहले की मुगल इमारतें, जैसे हुमायूं का मकबरा, लाल बलुआ पत्थर से बनी थीं. लेकिन इत्तिमाद-उद-दौला का मकबरा पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना पहला मुगल स्मारक माना जाता है. यही कारण है कि इसे “मुगल वास्तुकला का टर्निंग पॉइंट” कहा जाता है.

पत्थरों में रंगों की कहानी

इस मकबरे में पहली बार पच्चीकारी (Pietra Dura) तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ. संगमरमर में कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर जड़कर फूल-पत्तियों की आकृतियाँ बनाई गईं, जो आगे चलकर ताजमहल की पहचान बनीं.

बागों के बीच खड़ा संगमरमर

मकबरा चारों तरफ बगीचों से घिरा है, जिसे चारबाग शैली कहा जाता है. यह फारसी प्रभाव वाली शैली थी, जिसमें स्वर्ग की कल्पना को धरती पर उतारने की कोशिश की जाती थी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

