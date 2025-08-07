Gen Z को नहीं पसंद समोसा-जलेबी! खाने का भी है जनरेशन गैप; वीडियो से जानें क्या है सबसे पसंदीदा डिश

सिर्फ सालों का फर्क नहीं है बल्कि सोच में बदलाव भी है! जी हां, हम बात जनरेशन गैप की कर रहे हैं. 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए लोग यानी मिलेनियल्स जिन्हें जेनरेशन Y भी कहा जाता है वो जेनरेशन Z यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए बच्चों से थोड़े अलग सोच के साथ हैं. उनकी पसंद-नापसंद भी अलग-अलग है. बोलने से लेकर रहन सहन का तरीका ही नहीं बल्कि खाने पीने की चॉइस भी दोनों जेन जेड की हटकर है. अभी तक तो इस जनरेशन की भाषा को समझने और वो क्या चाहते हैं ये समझने में हम सभी लगे हुए हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये जलेबी-समोसा, चाय-कॉफी भी खास पसंद नहीं करते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जब बच्चों की मम्मी का पाला अपने दो बच्चे जिनमें से मिलेनियल्स और दूसरा जेन जेड रहा, उनसे पार्टी के लिए खाने की चॉइस पूछी तो तीन जनरेशन की अलग-अलग चॉइस देखने को मिली. आइए जानते हैं कि जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और जनरेशन जेड को खाने में क्या-क्या पसंद है?

Generation x vs Millennials vs Gen Z

वीडियो के जरिए जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और जनरेशन जेड तीनों की पसंद अलग-अलग रही. बच्चों की मम्मी जनरेशन एक्स में आती है और उन्हें पार्टी के लिए ढोकला, समोसा, कचौड़ी और मीठे में छोटे रसगुल्ले बताए. इस पर जेन जेड बेटा ने मुंह बना लिया और जब जनरेशन वाई यानी मिलेनियल्स बच्चे से मां ने पूछा तो उसने- पिज्जा, बर्गर, Wrap और मीठे में चॉको लावा केक का ऑप्शन दिया. इस पर जेन जेड ने मिलेनियल्स भाई को बुड्ढा बताया.

Gen Z को कौन सी डिश ज्यादा पसंद?

वहीं, जब जेन जेड से पार्टी में क्या मंगवाया जाए पूछा गया तो उसने जवाब में सूसी, Quesadilla, बरिटो के अलावा मीठे में चीज़केक मंगवाने के लिए कहा. इस तरह का फर्क सच में देखने को मिल रहा है. भले ये वीडियो एक मजाक के तौर पर बनाई गई है, लेकिन हकीकत ये ही है कि जेन जेड की पसंद पहले वाली जनरेशन से थोड़ी हटकर है लेकिन हेल्दी ऑप्शन्स के साथ ही है.

क्या सच में जेन जेड को है सेहत का ख्याल?

जेड जेड की अधिकतर लोग देखने में फिट दिखाई देंगे. तली चीजों से ज्यादा वो ऐसी चीज पसंद कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो. यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि 90 प्रतिशत जेन जेड सिगरेट या किसी अन्य नशे की लत से खुद को दूर रखते हैं. यहां तक कि पार्टी में बीयर या दारू रखना पसंद नहीं करते हैं. फुल आवाज में गाने और चिल करना ही उनकी पहली पसंद होती है.