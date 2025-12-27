अब से 800 साल पहले; कैसे एक बेसहारा लड़का बना दुनिया का सबसे खौफनाक विजेता , लेकिन भारत के सामने नहीं गली दाल

सोचिए… एक बच्चा, जो जंगलों में भटकता है, भूख, अपमान और डर के साए में पलता है. जिसके पिता को जहर देकर मार दिया गया हो और जो बहुत कम उम्र में अकेला पड़ जाए. वही बच्चा आगे चलकर ऐसा साम्राज्य खड़ा करता है, जिसकी सीमाएं काले सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैल जाती हैं. यह कहानी है तेमुजिन की, जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है. यह सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, क्रूरता, रणनीति और सत्ता की वह दास्तान है, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी.

साल 1162 में मंगोलिया के ऊबड़-खाबड इलाके में, बैकाल झील के पूर्व एक खानाबदोश परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ. उसका नाम रखा गया तेमुजिन. ‘द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल’ के अनुसार, जब वह पैदा हुआ तो उसकी हथेली में खून का थक्का था. उस दौर में इसे एक महान योद्धा बनने का संकेत माना जाता था. यही बच्चा आगे चलकर चंगेज खान कहलाया. उसके जन्म के साथ ही उसकी जिंदगी संघर्ष और हिंसा से जुड़ गई, मानो किस्मत ने पहले ही उसके लिए युद्ध लिख दिया हो.

पिता की मौत और भयानक बचपन

तेमुजिन का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था. उसके पिता येसुगेई को दुश्मनों ने जहर देकर मार डाला. पिता की मौत के बाद परिवार को कबीले से निकाल दिया गया. छोटी उम्र में ही तेमुजिन ने भुखमरी, तिरस्कार और असुरक्षा झेली. वह जंगलों में शिकार कर पेट भरता था. समाज ने उसे ठुकरा दिया था. यही दौर था, जिसने उसके अंदर निर्दयता और आत्मनिर्भरता पैदा की. इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज की कठोरता की जड़ें इसी अपमानजनक बचपन में छुपी थीं.

धर्म, पहचान और गलतफहमियां

नाम में ‘खान’ होने की वजह से कई लोग चंगेज को मुसलमान समझ लेते हैं, लेकिन यह एक आम गलतफहमी है. ‘खान’ कोई धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि एक आदरसूचक उपाधि है. चंगेज मूल रूप से मंगोल था और शामानी धर्म को मानता था. इस धर्म में प्रकृति और आसमान की पूजा की जाती थी. उसका जीवन तंबुओं, घोड़ों और युद्ध के मैदानों तक सीमित था. उसने कभी पढ़ना-लिखना नहीं सीखा, लेकिन रणनीति और इंसानों को समझने में वह बेजोड़ था.

भाई की हत्या और पहली क्रूरता

तेमुजिन के जीवन का सबसे विवादित मोड़ तब आया, जब उसने 13 साल की उम्र में अपने सौतेले भाई बेहतेर की हत्या कर दी. इतिहासकारों के अनुसार, बेहतेर उसके पिता की विरासत का बड़ा दावेदार था. फ्रैंक मैकलिन लिखते हैं कि इतनी कम उम्र में की गई यह हत्या बताती है कि तेमुजिन में भविष्य को लेकर गहरी सोच और निर्ममता मौजूद थी. उसकी मां तक ने उसे इस हत्या के लिए ‘जानवर’ और ‘शैतान’ कहा. यहीं से एक लड़के का मन पूरी तरह योद्धा में बदल गया.

देर से शुरू हुआ, लेकिन...

दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान ने 50 साल की उम्र के बाद अपना असली विजय अभियान शुरू किया. लेकिन एक बार जब उसने बढ़ना शुरू किया, तो रुकने का नाम नहीं लिया. उसके नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य चीन, मध्य एशिया, ईरान, रूस और पूर्वी यूरोप तक फैल गया. एफ. ई. क्राउज़ के अनुसार, उसका साम्राज्य करीब 1.2 करोड़ वर्ग मील में फैला था, जो अफ्रीका के बराबर और उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा था. इतिहास में ऐसा विस्तार बहुत कम देखने को मिला है.

जहरीला तीर और मौत के मुंह से वापसी

एक युद्ध के दौरान चंगेज की गर्दन में जहरीला तीर लग गया. उस समय तीरों पर सांप का जहर लगाया जाता था. हालात बेहद गंभीर थे. उसके कमांडर जेल्मे ने उसकी जान बचाने के लिए उसकी गर्दन से ज़हरीला खून चूसकर बाहर थूका. यह दृश्य अपने आप में भयावह था. बाद में दूध पिलाकर उसकी हालत संभाली गई. होश में आने पर भी चंगेज ने जेल्मे से बदतमीज़ी की. यह घटना बताती है कि वह कितना कठोर और भावनाओं से दूर रहने वाला व्यक्ति था.