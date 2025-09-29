Advertisement
सर्कस कलाकार ने भरी हमेशा के लिए ऊपर ले जाने वाली उड़ान, अब वायरल हो रही आखिरी पोस्ट

कुछ लोग जबरदस्त कलाकार होते हैं और अपने कलाकारी से लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं लेकिन कई बार उनकी वही कलाकारी जिंदगी छीन लेती है. आज हम आपको ऐसी ही खबरें बताने जा रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:21 PM IST
Germany News: जर्मनी के बाउटजेन शहर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है.जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय ट्रैपेज आर्टिस्ट मरीना बी की मौत सर्कस शो के दौरान ऊंचाई से गिरने के बाद हो गई. यह हादसा 28 सितंबर को पॉल बुश सर्कस में हुआ, जब मरीना सोलो ट्रैपेज परफॉर्मेंस कर रही थीं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही मरीना करीब पांच मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरीं, पूरे टेंट में चीख-पुकार मच गई. कई बच्चों के सामने यह हादसा हुआ, जिसके बाद माता-पिता ने तुरंत उनके आंखें ढंक दीं. मौके पर तुरंत इमरजेंसी सेवाएं पहुंचीं लेकिन पुलिस के मुताबिक मरीना की मौत वहीं पर हो गई थी.

मरीना मुख्य तौर पर स्पेन के मल्लोर्का की रहने वाली थीं. घटना की जांच स्थानीय प्रशासन कर रहा है. जर्मनी के सर्कस एसोसिएशन के चीफ राल्फ हुप्पर्ट्ज ने कहा कि संभव है मरीना को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हुई हो. उनके मुताबिक इतने प्रशिक्षित कलाकार का इतनी ऊंचाई से गिरकर न बच पाना असामान्य है. उन्होंने कहा,'शायद उन्हें ट्रैपेज पर चक्कर आ गया होगा.'

रिंग में नहीं था कोई भी मौजूद

सर्कस के एक कर्मचारी ने जर्मन अखबार बिल्ड से बातचीत में कहा,'हमें यकीन नहीं हो रहा कि यह सब हो गया.' वहीं पुलिस प्रवक्ता स्टीफन हाइडुक ने बताया कि मरीना ने सुरक्षा रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया था. उन्होंने कहा,'सुरक्षा रस्सी का इस्तेमाल करना कलाकार की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है.' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के समय रिंग में और कोई मौजूद नहीं था.

इंस्टाग्राम की आखिरी पोस्ट

मरीना सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थीं. उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में वे हवा में झूलते हुए दिखाई देती हैं. उस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा था,'यहां ऊपर मैं सबसे अच्छा काम करती हूं.' कुछ हफ्ते पहले की एक और पोस्ट में मरीना ने लिखा था,'मुझे विश्वास है कि कला के पास अविस्मरणीय पल बनाने की शक्ति होती है.'

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क

GermanyCircus

