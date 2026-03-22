जर्मनी की बच्ची अयोध्या पहुंची, रामलला के दर्शन कर कह दी ऐसी बात कि वीडियो हो गया वायरल!

जर्मनी से अयोध्या आई एक छोटी बच्ची का रामलला दर्शन के बाद का क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उसने भारत के अनुभव और राम मंदिर की सुंदरता को लेकर दिल छू लेने वाली बातें साझा कीं.
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सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन कुछ ही वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों को छू लेते हैं. खासकर जब बात बच्चों और उनकी मासूम प्रतिक्रियाओं की हो, तो ऐसे वीडियो तुरंत वायरल हो जाते हैं. इन दिनों भी एक जर्मनी से आई छोटी बच्ची का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.
जर्मनी से आई यह छोटी विदेशी बच्ची अयोध्या घूमने आई थी, जहां उसने भव्य राम मंदिर के दर्शन किए. रामलला के दर्शन के बाद उसने भारत में अपने अनुभव को बेहद सरल और मासूम अंदाज में साझा किया. उसका यह वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.
राम मंदिर पर बच्ची ने क्या कहा?
वीडियो में बच्ची अंग्रेजी में अपना अनुभव बताती नजर आती है. वह कहती है कि उसका नाम आंजन्या है और वह जर्मनी से आई है. वह राम मंदिर की सुंदरता की तारीफ करते हुए कहती है कि मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर है. उसने बताया कि उसने रामलला के दर्शन किए और यह अनुभव उसके लिए बेहद खास और भावुक करने वाला रहा.
गर्मी को लेकर बच्ची ने क्या अनुभव बताया?
बच्ची ने बातचीत के दौरान भारत की गर्मी पर भी मजेदार प्रतिक्रिया दी. उसने कहा कि भारत में गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन उसके लिए यह एक नया अनुभव नहीं है क्योंकि वह इसे सामान्य मानती है. उसकी यह मासूम बात लोगों को काफी पसंद आई और कई यूजर्स ने खुद को इससे रिलेट भी किया.
सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही?
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर ढेरों प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने बच्ची की मासूमियत की तारीफ की और उसे बहुत क्यूट बताया. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए कहा कि वह शायद भारतीय लगती है. एक यूजर ने तो गर्मी वाले कमेंट पर खुद को रिलेट भी बताया.
वीडियो इतना वायरल क्यों हो गया?
इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत बच्ची की मासूमियत और उसका सरल अंदाज है. बिना किसी स्क्रिप्ट या कोशिश के उसने जो अनुभव साझा किया, वह लोगों के दिलों को छू गया. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है.