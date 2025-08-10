'डॉगेश भाई जिंदाबाद!' सोशल मीडिया पर छा गया यह बहादुर कुत्ता, बच्चों के लिए दांव पर लगा दी अपनी जान

German Shepherd viral video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. दरअसल इस वीडियो में एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ बच्चों को एक आवारा कुत्ते के हमले से बचाता हुआ दिख रहा है. जहां इस बहादुरी भरे काम के लिए लोग इस कुत्ते की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे नीचे रोड़ पर खेल रहे थे. तभी उनके पीछे एक अवारा कुत्ता दौड़ने लग जाता है. जहां कुत्ते को अपने पीछे आते देख बच्चे भी भागने लगते हैं. वहीं ये सब एक पालतू जर्मन शेफर्ड देख रहा था, जो एक घर की बाल्कनी में बैठा हुआ था. इसके बाद वह बच्चों को खतरे में तुरंत नीचे कूद जाता है. बालकनी से नीचे छलांग लगाते ही वह सीधे आवारा कुत्ते की ओर दौड़ता है और उसे भगा देता है. जहां इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई जर्मन शेफर्ड की तारीफ कर रहा है.

In Rishikesh, A dog jumped like a superhero to save children from another dog.

pic.twitter.com/IwN1FUZgrN — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 9, 2025

लोगों ने की कु्ते की तारीफ

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग इस कुत्ते की खूब तारीफ करने लगे. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने इस कुत्ते को 'हीरो' कहना शुरू कर दिया. दरअसल यह वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां खबर के कैप्शन में लिखा है कि बच्चों को एक कुत्ते से बचाने के लिए दूसरे कुत्ता सुपरहीरो की तरह कूद पड़ा. वहीं खबर लिखे जाने तक इसे करीब 127.2k से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- डोगेश भाई, बहुत खूब. एक यूजर ने कुत्तों की वफादारी की बात करते हुए लिखा- कुत्ते इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं, यह तो सदियों से साबित हो रहा है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- डॉगेश भाई जिंदाबाद.