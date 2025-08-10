'डॉगेश भाई जिंदाबाद!' सोशल मीडिया पर छा गया यह बहादुर कुत्ता, बच्चों के लिए दांव पर लगा दी अपनी जान
'डॉगेश भाई जिंदाबाद!' सोशल मीडिया पर छा गया यह बहादुर कुत्ता, बच्चों के लिए दांव पर लगा दी अपनी जान

German Shepherd viral video: जर्मन शेफर्ड कुत्ते का एक वीडयो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल कुछ बच्चों के पीछे एक आवारा कुत्ता दौड़ पड़ता है. इसके बाद जर्मन शेफर्ड बच्चों को बचाने के लिए बाल्कनी से नीचे कूद जाता है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:27 PM IST
'डॉगेश भाई जिंदाबाद!' सोशल मीडिया पर छा गया यह बहादुर कुत्ता, बच्चों के लिए दांव पर लगा दी अपनी जान

German Shepherd viral video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. दरअसल इस वीडियो में एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ बच्चों को एक आवारा कुत्ते के हमले से बचाता हुआ दिख रहा है. जहां इस बहादुरी भरे काम के लिए लोग इस कुत्ते की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. 

वीडियो हुआ वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे नीचे रोड़ पर खेल रहे थे. तभी उनके पीछे एक अवारा कुत्ता दौड़ने लग जाता है. जहां कुत्ते को अपने पीछे आते देख बच्चे भी भागने लगते हैं. वहीं ये सब एक पालतू जर्मन शेफर्ड देख रहा था, जो एक घर की बाल्कनी में बैठा हुआ था. इसके बाद वह बच्चों को खतरे में तुरंत नीचे कूद जाता है. बालकनी से नीचे छलांग लगाते ही वह सीधे आवारा कुत्ते की ओर दौड़ता है और उसे भगा देता है. जहां इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई जर्मन शेफर्ड की तारीफ कर रहा है.

लोगों ने की कु्ते की तारीफ
यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग इस कुत्ते की खूब तारीफ करने लगे. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने इस कुत्ते को 'हीरो' कहना शुरू कर दिया. दरअसल यह वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां खबर के कैप्शन में लिखा है कि बच्चों को एक कुत्ते से बचाने के लिए दूसरे कुत्ता सुपरहीरो की तरह कूद पड़ा. वहीं खबर लिखे जाने तक इसे करीब 127.2k से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- डोगेश भाई, बहुत खूब. एक यूजर ने कुत्तों की वफादारी की बात करते हुए लिखा- कुत्ते इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं, यह तो सदियों से साबित हो रहा है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- डॉगेश भाई जिंदाबाद.

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

German Shepherdsave kidsViral Video

;