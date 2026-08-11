/जर्मन पर्यटक का देसी अंदाज देख हैरान हुए लोग, 150 बार भारत आ चुका है ये टूरिस्ट; फर्राटेदार हिंदी बोलते हुए Video वायरल

विदेशी लोगों को हिंदी बोलते हुए देखना अपने आप में दिलचस्प अनुभव होता है. अगर कोई विदेशी सिर्फ दो-चार शब्दों की जगह पूरी बातचीत ही हिंदी में करने लगे, तो सामने वाला हैरान हुए बिना नहीं रहता. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें जर्मनी के एक बुजुर्ग टूरिस्ट भारतीयों के साथ बिल्कुल देसी अंदाज में हिंदी में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं.
वीडियो में उनका बोलने का तरीका इतना सहज है कि कुछ देर के लिए यह भूलना मुश्किल हो जाता है कि वह भारत के बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं. उनकी हिंदी में सिर्फ भाषा की जानकारी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और यहां के लोगों के प्रति खास लगाव भी साफ दिखाई देता है.
बातचीत के दौरान जब उनसे भारत आने के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब सुनकर लोग चौंक गए. उन्होंने बताया कि वह अब तक 150 से ज्यादा बार भारत आ चुके हैं. इतनी बार किसी एक देश की यात्रा करना ही बताता है कि उनके लिए भारत सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खास जगह है. उनकी बातों से लगता है कि भारत की अलग-अलग जगहों, यहां के लोगों और खान-पान ने उन्हें लंबे समय से अपनी ओर खींच रखा है. यही वजह है कि उम्र बढ़ने के बावजूद भारत की उनकी यात्राओं का सिलसिला थमा नहीं है.
बातचीत में जब खाने का जिक्र आया, तो जर्मन टूरिस्ट ने भारत के वेजिटेरियन फूड की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि वह पूरी तरह शाकाहारी हैं और उनके लिए भारत में खाने के इतने ऑप्शन हैं कि यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती. भारत में अलग-अलग राज्यों का खाना अलग स्वाद और पहचान रखता है. कहीं दाल-बाती-चूरमा है, तो कहीं इडली-डोसा, छोले-भटूरे, गुजराती थाली और तरह-तरह की सब्जियां. शायद यही विविधता उनके भारत प्रेम की एक बड़ी वजह है.
वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है, जब वह अचानक सामने मौजूद लोगों से देसी अंदाज में पूछते हैं- 'भोजपुरी आवत है का?' विदेश में रहने वाले एक बुजुर्ग के मुंह से भोजपुरी का यह सवाल सुनना वहां मौजूद लोगों के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं था. सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले लोग भी इसी लाइन को बार-बार सुन रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि हिंदी बोलना तो ठीक है, लेकिन एक जर्मन टूरिस्ट का भोजपुरी कनेक्शन निकालना वाकई मजेदार है. उनका यह अंदाज वीडियो को और खास बना देता है. वह किसी किताब में सीखी हुई हिंदी बोलते हुए नहीं लगते, बल्कि बातचीत के दौरान आम भारतीयों की तरह सहज तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं.
बातचीत के दौरान जर्मन टूरिस्ट ने अपने काम के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि वह एक पब्लिशिंग कंपनी से जुड़े हैं और अलग-अलग देशों की यात्रा से जुड़ी किताबों को पब्लिश करने का काम करते हैं. इसका मतलब दुनिया घूमना उनके लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि उनके काम का भी हिस्सा है. अलग-अलग देशों की संस्कृति, लोगों और जगहों को करीब से देखने का मौका उन्हें मिलता है. लेकिन 150 से ज्यादा बार भारत आना बताता है कि इस देश से उनका रिश्ता कुछ ज्यादा ही खास है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी उनकी हिंदी सुनकर हो रही है. किसी विदेशी के लिए हिंदी जैसी भाषा को इतनी सहजता से बोलना अपने आप में तारीफ की बात है. खासकर तब, जब वह सिर्फ सामान्य हिंदी तक सीमित न रहकर देसी बोलचाल और भोजपुरी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करे. कई लोगों को उनका अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने वीडियो को बार-बार देखने की बात कही. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि इतना भारत घूमने के बाद तो उन्हें 'इंडियन टूरिस्ट' की कैटेगरी में ही शामिल कर देना चाहिए.
भारत को लेकर विदेशी पर्यटकों की दिलचस्पी नई बात नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति का बार-बार यहां आना और स्थानीय भाषा सीखकर लोगों से उसी अंदाज में बातचीत करना जरूर खास है. भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती, यह किसी जगह और वहां के लोगों से जुड़ने का रास्ता भी बनती है. इस जर्मन टूरिस्ट का वीडियो इसी वजह से लोगों को पसंद आ रहा है. उनकी हिंदी में गलती हो या लहजा अलग हो, लेकिन उसमें भारत के लिए अपनापन साफ दिखाई देता है. शायद यही वजह है कि कुछ सेकंड की यह बातचीत सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से लोगों का ध्यान खींच रही है.
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