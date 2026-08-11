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जर्मन पर्यटक का देसी अंदाज देख हैरान हुए लोग, 150 बार भारत आ चुका है ये टूरिस्ट; फर्राटेदार हिंदी बोलते हुए Video वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जर्मनी के एक बुजुर्ग टूरिस्ट भारतीयों से इतनी आसानी और देसी अंदाज में हिंदी बोलते नजर आए कि लोग हैरान रह गए. खास बात यह है कि वह अब तक 150 से ज्यादा बार भारत आ चुके हैं और यहां के शाकाहारी खाने को बेहद पसंद करते हैं. बातचीत के दौरान उनका भोजपुरी वाला सवाल सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 11, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:25 AM IST
जर्मन पर्यटक का देसी अंदाज देख हैरान हुए लोग, 150 बार भारत आ चुका है ये टूरिस्ट; फर्राटेदार हिंदी बोलते हुए Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@why_simplified

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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