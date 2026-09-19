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जर्मन लड़की ने भारत के 4 शहरों को दी सेफ्टी रेटिंग: बेंगलुरु ने मारी बाजी, मुंबई-पुणे को मिले 8 नंबर; लोनावला रहा पीछे

जर्मनी की ट्रैवलर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एलिस इन दिनों भारत घूम रही हैं. करीब 20 दिन के सफर में उन्होंने बेंगलुरु, पुणे, लोनावला और मुंबई जैसे शहरों का अनुभव लिया. अब उन्होंने सोलो महिला ट्रैवलर के तौर पर इन जगहों की सेफ्टी को 10 में रेट किया है. बेंगलुरु को सबसे ज्यादा 9 नंबर मिले, जबकि लोनावला को 7.5 नंबर मिले. वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 19, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:03 AM IST
जर्मन लड़की ने भारत के 4 शहरों को दी सेफ्टी रेटिंग: बेंगलुरु ने मारी बाजी, मुंबई-पुणे को मिले 8 नंबर; लोनावला रहा पीछे
Image Credit: Image credit: instagram/@aliawayadventures

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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