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भारत में बिगड़ी विदेशी टूरिस्ट की तबीयत, सरकारी अस्पताल में मिला फ्री इलाज; Video में बताई पूरी सच्चाई

गुजरात के सूरत पहुंचे जर्मनी के ट्रैवलर डेविड नेबेल के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. सिरदर्द और ठंड लगने की शिकायत के बाद वह सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तुरंत जांच की और बिना किसी फीस के इलाज किया. डेविड ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की तारीफ करते हुए बताया कि यहां उन्हें ऐसा अनुभव मिला, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 30, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:47 AM IST
भारत में बिगड़ी विदेशी टूरिस्ट की तबीयत, सरकारी अस्पताल में मिला फ्री इलाज; Video में बताई पूरी सच्चाई
Image Credit: Image credit: instagram/@indo.german.vibes

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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