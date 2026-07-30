/भारत में बिगड़ी विदेशी टूरिस्ट की तबीयत, सरकारी अस्पताल में मिला फ्री इलाज; Video में बताई पूरी सच्चाई

भारत के सरकारी अस्पतालों को लेकर अक्सर लोगों के बीच अलग-अलग राय देखने को मिलती है. कई बार यहां की सुविधाओं को लेकर सवाल उठते हैं, तो कई बार ऐसी कहानियां भी सामने आती हैं, जो लोगों का भरोसा बढ़ाती हैं. गुजरात के सूरत से सामने आई एक ऐसी ही कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.
जर्मनी के रहने वाले ट्रैवलर डेविड नेबेल ने भारत में अपने इलाज का अनुभव शेयर किया है. डेविड पिछले करीब नौ साल से दुनिया के अलग-अलग देशों की यात्रा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कई जगहों की संस्कृति, लोगों और सुविधाओं को करीब से देखा है. लेकिन सूरत के एक सरकारी अस्पताल का अनुभव उनके लिए खास बन गया.
डेविड गुजरात घूमने पहुंचे थे. इसी दौरान सूरत में उन्हें सिरदर्द और ठंड लगने जैसी परेशानी महसूस हुई. तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्होंने इलाज कराने का फैसला किया. खास बात यह रही कि उन्होंने किसी महंगे प्राइवेट अस्पताल की जगह सरकारी अस्पताल जाना चुना. डेविड सूरत के वेसू इलाके के सरकारी अस्पताल पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने उनकी परेशानी सुनी और तुरंत जांच शुरू कर दी. डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर उन्हें मलेरिया और डेंगू की जांच कराने की सलाह दी, क्योंकि मौसम और लक्षणों को देखते हुए इन बीमारियों की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था.
डेविड ने बताया कि अस्पताल में उनका अनुभव उनकी सोच से काफी अलग रहा. डॉक्टरों ने समय पर जांच की और दोनों रिपोर्ट निगेटिव आईं. इसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सामान्य सिरदर्द की समस्या है और जरूरी दवाएं दी गईं. सबसे ज्यादा हैरानी डेविड को इस बात से हुई कि उन्हें इलाज, डॉक्टर की सलाह और जांच के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ी. उन्होंने कहा कि एक विदेशी होने के बावजूद उन्हें अस्पताल में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और पूरी प्रक्रिया काफी आसान रही.
सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर करते हुए डेविड ने जर्मनी की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जर्मनी में कई बार डॉक्टर से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और अपॉइंटमेंट मिलने में काफी समय लग सकता है. वहीं, भारत में वह सीधे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर से मिले और उसी दिन जरूरी जांच भी पूरी हो गई. डेविड ने कहा कि उन्हें भारत की सरकारी स्वास्थ्य सेवा देखकर काफी अच्छा लगा. उन्होंने भारत सरकार और अस्पताल के कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया.
डेविड का भारत के सरकारी अस्पतालों से यह पहला अनुभव नहीं है. इससे पहले भी उन्होंने भारत में इलाज कराया था. एक बार आवारा कुत्ते के काटने के बाद वह सरकारी अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्हें एंटी-रेबीज वैक्सीन दी गई थी. उस समय भी उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था, कर्मचारियों के व्यवहार और इलाज की प्रक्रिया की तारीफ की थी. उनका कहना था कि भारत में उन्हें उम्मीद से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलीं.
डेविड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोगों ने उनके अनुभव को भारत की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की सकारात्मक तस्वीर बताया. यूजर्स ने कहा कि ऐसी कहानियां दुनिया के सामने भारत की दूसरी तस्वीर पेश करती हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अलग-अलग शहरों और अस्पतालों में लोगों के अनुभव अलग हो सकते हैं. सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का स्तर जगह के हिसाब से बदल सकता है.
विदेशी यात्री जब किसी देश के बारे में अपनी व्यक्तिगत कहानी शेयर करते हैं, तो उसका असर काफी ज्यादा होता है. डेविड का अनुभव भी ऐसी ही एक कहानी है, जिसने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के एक सकारात्मक पहलू को सामने रखा है. कई बार किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों, सड़कों या पर्यटन स्थलों से नहीं होती, बल्कि वहां लोगों को मिलने वाली सुविधाओं और व्यवहार से भी बनती है. सूरत के सरकारी अस्पताल में डेविड को मिला अनुभव इसी बात की एक मिसाल है.
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