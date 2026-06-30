20 भारतीय राज्यों को घूमने के बाद विदेशी व्लॉगर का 'ईमानदार रिव्यू', सोशल मीडिया पर मची खलबली

जर्मन ट्रेवल व्लॉगर क्रिस्टियन बेट्जमैन ने भारत के 20 राज्यों का दौरा करने के बाद एक 'ईमानदार' रेटिंग शेयर की है. उन्होंने केरल के लोगों, पंजाब के धार्मिक स्थलों और दिल्ली के प्रदूषण पर खुलकर बात की है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
German Travel Vlogger: जर्मनी के रहने वाले क्रिस्टियन बेट्जमैन ने भारत के 20 से ज्यादा राज्यों घूमने के बाद अपना एक 'ब्रूटली ऑनेस्ट' यानी बिल्कुल बेबाक रिव्यू शेयर किया है. क्रिस्टियन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सीरीज शेयर कर बताया कि उन्हें भारत में कहां का खाना अच्छा लगा, कहां के लोग पसंद आए और कौन सी जगह सबसे खराब लगी. उनके इस रिव्यू के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है, खासकर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर किए गए उनके कमेंट पर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
जर्मन ट्रेवल व्लॉगर क्रिस्टियन बेट्जमैन ने भारत के अलग-अलग कोनों में घूमकर अपना एक बेहद खास और सच्चा अनुभव फैंस के साथ शेयर किया है. क्रिस्टियन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि 20 से ज्यादा भारतीय राज्यों की यात्रा करने के बाद यह उनकी ईमानदारी से भरी रेटिंग है. उन्होंने अपनी इस जर्नी के कई खूबसूरत विजुअल्स भी शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने भारत की विविधता को बखूबी दिखाया है.
क्रिस्टियन ने अपनी रेटिंग में अलग-अलग राज्यों को उनके खास अंदाज के लिए नंबर दिए हैं. उन्होंने पंजाब को "बेस्ट रिलिजियस प्लेस" यानी सबसे बेहतरीन धार्मिक स्थल का दर्जा दिया है. वहीं, एडवेंचर के शौकीनों के लिए उन्होंने मेघालय को सबसे बेस्ट बताया है. जब बात लोगों की आई, तो क्रिस्टियन ने दिल खोलकर केरल की तारीफ की और वहां के निवासियों को "बेस्ट पीपल" कहा. इसके अलावा, उन्हें गोवा में सबसे शानदार कम्युनिटी और राजस्थान में सबसे लाजवाब खाना मिला.
जहां एक तरफ क्रिस्टियन ने भारत के कई राज्यों की जमकर सराहना की, वहीं देश की राजधानी दिल्ली को लेकर उनका अनुभव कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने दिल्ली को "मोस्ट पॉल्यूटेड" यानी सबसे प्रदूषित शहर के रूप में रेटिंग दी. दिल्ली की हवा और बढ़ते प्रदूषण पर उनका यह तीखा कमेंट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है और लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.
क्रिस्टियन बेट्जमैन के इस पोस्ट पर भारतीय यूजर्स के बेहद मजेदार और दिलचस्प कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि "भाई को अब भारत का नागरिक बना देना चाहिए." वहीं, एक अन्य यूजर ने उन्हें अगली बार पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और ओडिशा आने का न्योता दिया ताकि वह भारत के और भी खूबसूरत रंग देख सकें. कुछ लोगों ने उन्हें जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख और उत्तराखंड की वादियों में घूमने की भी सलाह दी है.
क्रिस्टियन बेट्जमैन एक मशहूर जर्मन व्लॉगर हैं जो दुनिया भर में घूमकर लग्जरी ट्रेवल कंटेंट बनाते हैं. वह अब तक 40 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फैंस हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि उनके यूट्यूब चैनल "BETZMANN VLOGS" पर 4.7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. क्रिस्टियन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस जोया नासिर के साथ अपनी टूटी सगाई को लेकर.