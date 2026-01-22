ना सेलिब्रिटी, ना मॉडल, हर कोई दीवाना! कौन है ये नेशनल क्रश जर्मन लड़की? साड़ी वाली तस्वीरों ने लगाई आग

National Crush German Woman: बेंगलुरु की रोजमर्रा की हलचल के बीच एक ऐसा पल कैमरे में कैद हो गया, जिसने सोशल मीडिया को दीवाना बना दिया. एक जर्मन लड़की साड़ी पहने शहर की सड़कों पर सामान्य अंदाज में चल रही थी. न कोई फैशन शूट, न कोई स्टाइलिश पोज, बस एक सादा और खूबसूरत पल. यही सादगी लोगों के दिलों में उतर गई और तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं.

क्या इन तस्वीरों के पीछे एक स्ट्रीट फोटोग्राफर?

इन तस्वीरों को बेंगलुरु के स्ट्रीट फोटोग्राफर राकेश नाइक सीके ने क्लिक किया था, जो इंस्टाग्राम पर @rakesh.photopedia नाम से मशहूर हैं. उन्होंने बिना किसी बनावटी तैयारी के उस पल को कैद किया, जिसमें युवती साड़ी में बेहद सहज और आत्मविश्वासी नजर आ रही थी. यही असलीपन तस्वीरों को खास बना गया. यह लड़की इंस्टाग्राम पर lizlaz_tv नाम से जानी जाती हैं और उनका असली नाम लिजलैज है. वह जर्मनी से ताल्लुक रखती हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं. भारत के अलावा वह थाईलैंड जैसे कई देशों की यात्रा कर चुकी हैं, लेकिन भारत में उनका यह साड़ी वाला लुक सोशल मीडिया यूजर्स को कुछ ज्यादा ही भा गया.

क्या साड़ी और उनकी मुस्कान ने जीता सबका दिल?

हल्की पारदर्शी साड़ी, कंट्रास्ट ब्लाउज, झुमका और खुले बालों में बंधी उनकी सुनहरी लटें, यह लुक बेहद सिंपल लेकिन आकर्षक था. उनके चेहरे की गर्मजोशी भरी मुस्कान ने तस्वीरों को और खास बना दिया. पश्चिमी चेहरे और भारतीय पोशाक का यह मेल लोगों को बहुत खूबसूरत लगा. 3 जनवरी को “जर्मन सोल, भारतीय परंपरा. एकदम सही कॉम्बिनेशन.”

कैप्शन के साथ पोस्ट की गई इन तस्वीरों को अब तक ढाई लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स ने उनकी सादगी, आत्मविश्वास और भारतीय संस्कृति को अपनाने के अंदाज की तारीफ की. कई लोगों ने उन्हें मजाक में ही सही, भारत की नई ‘नेशनल क्रश’ कह दिया. किसी ने लिखा कि वह बेहद खूबसूरत हैं, तो किसी ने कहा कि वह साड़ी में शानदार लग रही हैं. कुछ ने तो उन्हें भारत का ब्रांड एंबेसडर तक कह दिया.