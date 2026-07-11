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जर्मनी से लौटी बेटी ने पहली कमाई से मां को दिया सोने का तोहफा, सरप्राइज देख छलके खुशी के आंसू; VIDEO वायरल

जर्मनी में रहकर नौकरी करने वाली बेटी ने अपनी पहली कमाई से मां के लिए सोने की ज्वेलरी खरीदी और घर लौटकर उन्हें सरप्राइज दिया. मां को जैसे ही इस तोहफे के बारे में पता चला, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है. यूजर्स इसे बेटी के प्यार और माता-पिता के त्याग का खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 11, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:43 PM IST
जर्मनी से लौटी बेटी ने पहली कमाई से मां को दिया सोने का तोहफा, सरप्राइज देख छलके खुशी के आंसू; VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@vansshhiiikaa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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