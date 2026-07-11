/जर्मनी से लौटी बेटी ने पहली कमाई से मां को दिया सोने का तोहफा, सरप्राइज देख छलके खुशी के आंसू; VIDEO वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि मां की खुशी धीरे-धीरे भावुकता में बदल जाती है. उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वह अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं. मां-बेटी का यह प्यार भरा पल कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वंशिका ने बताया कि चार साल पहले जब वह जर्मनी गई थीं, तभी उन्होंने मन में तय कर लिया था कि अपनी कमाई से सबसे पहले अपनी मां के लिए कुछ खरीदेंगी. उन्होंने लिखा कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए जर्मनी आई थी. मेरी पहली कमाई से मैं अपनी मां के लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदना चाहती थी, जिससे उनके हर त्याग और प्यार के लिए धन्यवाद कह सकूं. वह दुनिया की हर खुशी की हकदार हैं. वंशिका ने यह भी कहा कि माता-पिता को गर्व महसूस कराना और उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखना दुनिया की सबसे खूबसूरत भावनाओं में से एक है.