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'यहां से चले जाओ...' जर्मनी के रेस्टोरेंट में भारतीय साइंटिस्ट पर चिल्लाया वेटर, टेबल पर पटका मेन्यू कार्ड

विदेश में रहने वाले भारतीयों को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती. जर्मनी के रोस्टॉक में रहने वाली भारतीय साइंटिस्ट और कंटेंट क्रिएटर अनन्या ने एक रेस्टोरेंट में अपने साथ हुए कथित खराब बर्ताव का वीडियो शेयर किया है. उनका आरोप है कि टेबल को लेकर हुई छोटी सी गलतफहमी के बाद वेटर उन पर चिल्लाने लगा, ताने मारे और मेन्यू कार्ड तक टेबल पर पटक दिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 18, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:22 AM IST
'यहां से चले जाओ...' जर्मनी के रेस्टोरेंट में भारतीय साइंटिस्ट पर चिल्लाया वेटर, टेबल पर पटका मेन्यू कार्ड
Image Credit: जर्मनी के रेस्टोरेंट में क्रिएटर के साथ बदसलूकी! Image credit: instagram/@ananyastruggles

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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