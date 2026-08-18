'यहां से चले जाओ...' जर्मनी के रेस्टोरेंट में भारतीय साइंटिस्ट पर चिल्लाया वेटर, टेबल पर पटका मेन्यू कार्ड

जर्मनी में रहने वाली भारतीय साइंटिस्ट और कंटेंट क्रिएटर अनन्या हाल ही में अपनी एक दोस्त के साथ रोस्टॉक के वर्नेमुंडे बीच गई थीं. समुद्र किनारे घूमने के बाद दोनों ने वहां मौजूद पीटर पेन बर्गर ग्रिल में खाने का प्लान बनाया. अनन्या के मुताबिक, वह अपनी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट पहुंचीं और पहले होस्ट स्टेशन पर खड़ी होकर स्टाफ का इंतजार करने लगीं. उनका कहना है कि करीब पांच मिनट तक वहां कोई स्टाफ मेंबर नहीं आया. इसी दौरान एक जर्मन परिवार सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया.
अनन्या ने अपने वीडियो में बताया कि जब उन्हें कोई स्टाफ दिखाई नहीं दिया तो वह अंदर किसी कर्मचारी को ढूंढने चली गईं. इसी दौरान एक वेटर उनके पास आया. अनन्या का आरोप है कि वेटर ने उनसे बेहद गुस्से में बात करना शुरू कर दिया. उसने कथित तौर पर कहा कि उन्होंने 10 सेकंड तक भी इंतजार नहीं किया. अनन्या के मुताबिक, वह वेटर को समझाने की कोशिश कर रही थीं कि वह और उनकी दोस्त काफी देर से बाहर खड़ी थीं, लेकिन बात समझने के बजाय उसका गुस्सा और बढ़ गया.
अनन्या के मुताबिक, बातचीत के दौरान वेटर ने उन पर तंज भी कसा. उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी ने उनसे कहा कि शायद उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है. अनन्या ने जब अपनी तरफ से स्थिति समझाने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ गया. उनके अनुसार, वेटर ने कथित तौर पर कहा, ‘मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करो.’ अनन्या के लिए यह पूरा अनुभव काफी हैरान करने वाला था. उनका कहना है कि वह सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंची थीं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी गलतफहमी इतनी जल्दी बड़े विवाद में बदल जाएगी.
अनन्या ने वीडियो में आगे आरोप लगाया कि वेटर ने गुस्से में मेन्यू कार्ड टेबल पर पटक दिए. इसके बाद भी वह लगातार नाराजगी जताता रहा. उनके मुताबिक, कर्मचारी ने वहां मौजूद दूसरे ग्राहकों के सामने भी उनके बारे में बातें कीं. अनन्या का कहना है कि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था, उससे उन्हें काफी असहज महसूस हुआ. आखिरकार उन्होंने और उनकी दोस्त ने वहां खाना नहीं खाने का फैसला किया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गईं.
रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अनन्या ने इस पूरे अनुभव का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनके लिए यह सिर्फ खराब सर्विस का मामला नहीं था, बल्कि जिस तरीके से उनसे बात की गई, उससे उन्हें काफी बुरा लगा. वीडियो सामने आने के बाद बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि किसी भी ग्राहक के साथ इस तरह से बात करना ठीक नहीं है, चाहे गलतफहमी किसी भी वजह से हुई हो. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी एक कर्मचारी के व्यवहार को पूरे देश या वहां के सभी लोगों के रवैये से जोड़ना सही नहीं होगा.
अनन्या का वीडियो वायरल होने के बाद मामले में रेस्टोरेंट की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई. पीटर पेन बर्गर ग्रिल ने सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी. रेस्टोरेंट की तरफ से कहा गया कि वे अपने हर कस्टमर का सम्मान करते हैं और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. कंपनी ने पूरे मामले की जांच करने की बात भी कही. इस प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट की ओर से तुरंत जवाब देने की तारीफ की. हालांकि, लोगों का कहना है कि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था और कर्मचारी का व्यवहार किस वजह से इतना खराब हुआ.
इस घटना ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के अनुभवों को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू कर दी है. विदेश जाने के बाद लोग सिर्फ नई जगह, बेहतर सुविधाओं और अलग लाइफस्टाइल का अनुभव नहीं करते, बल्कि कई बार भाषा, कल्चर और रोजमर्रा के व्यवहार से जुड़ी छोटी-छोटी गलतफहमियों का भी सामना करते हैं. रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर ऐसी स्थिति और ज्यादा असहज हो सकती है, क्योंकि वहां ग्राहक सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक व्यवहार की भी उम्मीद करता है.
अनन्या के वीडियो में कही गई बातों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल हमारे पास उपलब्ध जानकारी से नहीं होती हैं. इसलिए घटना को उनके बताए अनुभव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. हालांकि, इस मामले में रेस्टोरेंट की सार्वजनिक माफी और जांच की घोषणा जरूर सामने आई है. यह पूरी घटना एक छोटी सी टेबल बुकिंग या इंतजार की गलतफहमी से शुरू हुई और सोशल मीडिया तक पहुंच गई. अनन्या के लिए यह एक खराब रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस था, लेकिन वीडियो ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि किसी भी देश में कस्टमर और स्टाफ के बीच गलतफहमी हो तो उसे बातचीत और सम्मान के साथ सुलझाया जाना चाहिए, न कि गुस्से और तानों के साथ.
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