/अब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी Sick Leave! इस देश ने बदले नियम, पहले दिन से दिखाना होगा डॉक्टर का पर्चा

Germany Sick Leave Rules: ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर लोगों के लिए बीमार पड़ना कोई नई बात नहीं है. कई बार हल्का बुखार, वायरल या दूसरी परेशानी होने पर कर्मचारी फोन या मैसेज करके छुट्टी ले लेते हैं. लेकिन अब जर्मनी में ऐसा करना आसान नहीं रहेगा. वहां की सरकार ऐसे नियम लाने की तैयारी में है, जिससे बिना मेडिकल सबूत के Sick Leave लेना मुश्किल हो जाएगा.
सरकार का मानना है कि लगातार बढ़ती Sick Leave की वजह से कंपनियों की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. इसी कारण कर्मचारियों और कंपनियों, दोनों के लिए कई नए नियम तैयार किए गए हैं. इन बदलावों का मकसद सिर्फ छुट्टी के नियम बदलना नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बताया जा रहा है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी में प्रस्तावित नए नियमों के तहत अगर कोई कर्मचारी बीमारी की वजह से छुट्टी लेना चाहता है, तो उसे पहले ही दिन डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है. इसका मतलब है कि सिर्फ फोन करके या मैसेज भेजकर Sick Leave लेना आसान नहीं रहेगा. कर्मचारी को यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में बीमार है और काम करने की स्थिति में नहीं है. सरकार का कहना है कि इससे छुट्टियों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और कंपनियों को भी काम की बेहतर प्लानिंग करने में मदद मिलेगी.
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि देश अब लंबे समय तक काम से अनुपस्थित रहने की स्थिति का आर्थिक बोझ नहीं उठा सकता. उन्होंने कहा कि यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए जरूरी है. सरकार का मानना है कि लगातार बढ़ती Sick Leave की वजह से देश की प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ रहा है. इसी वजह से सरकार अब वर्कप्लेस से जुड़े कई नियमों में बदलाव करना चाहती है.
सरकार ने कुल 34 बड़े आर्थिक सुधारों का पैकेज तैयार किया है. इसमें सिर्फ Sick Leave के नियम ही नहीं, बल्कि टैक्स, रोजगार और पेंशन से जुड़े कई बदलाव भी शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इन सुधारों से कारोबार करना आसान होगा, नई नौकरियां बढ़ेंगी और कंपनियों पर अनावश्यक नियमों का दबाव कम होगा. साथ ही कम आय वाले लोगों को टैक्स में राहत देने की भी योजना बनाई गई है.
नए प्रस्ताव के तहत कंपनियों को नए कर्मचारियों के साथ चार साल तक फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में कंपनियों को नौकरी खत्म करने और मुआवजा तय करने के नियमों में भी कुछ अतिरिक्त छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है. सरकार का मानना है कि इससे कंपनियां ज्यादा आत्मविश्वास के साथ नई भर्ती कर सकेंगी.
सरकार कम कमाई वाले लोगों को टैक्स में राहत देना चाहती है. इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है कि सालाना 2.5 लाख यूरो से ज्यादा कमाने वाले लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, जिससे कम आय वर्ग को राहत मिल सके. जर्मनी के वित्त मंत्री और उप-चांसलर लार्स क्लिंगबाइल ने कहा कि देश के सबसे ज्यादा कमाने वाले लोगों को अब थोड़ा ज्यादा योगदान देना होगा. उनके मुताबिक, इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
सरकार पेंशन सिस्टम में भी बदलाव करने की तैयारी कर रही है. प्रस्ताव के मुताबिक, आने वाले समय में रिटायरमेंट की उम्र 67 साल से भी आगे बढ़ाई जा सकती है. सरकार का कहना है कि बढ़ती उम्र और बदलती आबादी को देखते हुए पेंशन व्यवस्था में बदलाव जरूरी हो गया है. हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी आगे चर्चा होनी बाकी है.
चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि सरकार इस पूरे 34 सूत्रीय सुधार पैकेज के मुख्य हिस्सों को इसी साल के अंत तक संसद से पास कराने की कोशिश करेगी. उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन इन आर्थिक सुधारों पर सहमत हो चुका है और अब इन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से आर्थिक विकास तेज होगा और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.
इन प्रस्तावित नियमों के सामने आने के बाद जर्मनी में कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों के बीच चर्चा तेज हो गई है. कुछ लोगों का मानना है कि बार-बार मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना कर्मचारियों पर और ज्यादा दबाव डाल सकता है, खासकर उन लोगों पर, जिन्हें मामूली बीमारी में सिर्फ एक-दो दिन आराम की जरूरत होती है. वहीं, कई उद्योग संगठनों का कहना है कि कंपनियों में लगातार बढ़ रही अनुपस्थिति को देखते हुए ऐसे नियम समय की जरूरत हैं.
दुनियाभर में कंपनियां अब वर्कप्लेस की नीतियों को नए तरीके से देख रही हैं. कहीं कर्मचारियों को ज्यादा ढील दी जा रही है, तो कहीं जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियम सख्त किए जा रहे हैं. जर्मनी का यह फैसला भी उसी बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है. आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि नए नियम कर्मचारियों और कंपनियों के बीच संतुलन बना पाते हैं या फिर इन पर और बहस देखने को मिलती है.