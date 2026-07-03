/अब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी Sick Leave! इस देश ने बदले नियम, पहले दिन से दिखाना होगा डॉक्टर का पर्चा

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी में प्रस्तावित नए नियमों के तहत अगर कोई कर्मचारी बीमारी की वजह से छुट्टी लेना चाहता है, तो उसे पहले ही दिन डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है. इसका मतलब है कि सिर्फ फोन करके या मैसेज भेजकर Sick Leave लेना आसान नहीं रहेगा. कर्मचारी को यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में बीमार है और काम करने की स्थिति में नहीं है. सरकार का कहना है कि इससे छुट्टियों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और कंपनियों को भी काम की बेहतर प्लानिंग करने में मदद मिलेगी.