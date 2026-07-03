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अब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी Sick Leave! इस देश ने बदले नियम, पहले दिन से दिखाना होगा डॉक्टर का पर्चा

जर्मनी की सरकार कर्मचारियों के लिए Sick Leave से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. नए प्रस्ताव के अनुसार, अब बीमार होने पर छुट्टी लेने के लिए पहले ही दिन डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है. सरकार का कहना है कि लंबे समय से बढ़ती अनुपस्थिति का देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, इसलिए यह फैसला जरूरी हो गया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 03, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:47 AM IST
अब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी Sick Leave! इस देश ने बदले नियम, पहले दिन से दिखाना होगा डॉक्टर का पर्चा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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