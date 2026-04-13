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Hindi Newsजरा हटकेजर्मनी से लौटा शख्स, दोस्त के लिए 37 लाख की कार को बनाई दुकान और बेचने लगा केक-पेस्ट्री! रुक नहीं रही तारीफ

जर्मनी से लौटा शख्स, दोस्त के लिए 37 लाख की कार को बनाई दुकान और बेचने लगा केक-पेस्ट्री! रुक नहीं रही तारीफ

गुड़गांव के सेक्टर 31 में जर्मनी से लौटे एक मेडिकल रिसर्च वैज्ञानिक ने अपनी 37 लाख की लग्जरी कार को बेकरी स्टॉल में बदल दिया. जानें कैसे 'चटकारा ऑन व्हील्स' के जरिए एक दोस्त दूसरे दोस्त की तकदीर बदल रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:46 AM IST
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फोटो क्रेडिट- Instagram/otherharsh
फोटो क्रेडिट- Instagram/otherharsh

Viral News: गुड़गांव की सड़कों से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब ला दिया है. यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, लेकिन यह असल जिंदगी में निभाई गई 'नंबर 1 यारी' की एक शानदार मिसाल है. गुड़गांव के सेक्टर 31 मार्केट में एक शख्स अपनी 37 लाख रुपये की महंगी लग्जरी कार की डिग्गी खोलकर बेकरी का सामान बेचता नजर आ रहा है. यह नजारा जितना हैरान करने वाला है, इसके पीछे की वजह उतनी ही दिल छू लेने वाली है.

कौन है यह कार में सामान बेचने वाला शख्स?

इस वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम अवधेश है. अवधेश कोई साधारण सेल्समैन नहीं, बल्कि जर्मनी में रहने वाले एक प्रतिष्ठित मेडिकल रिसर्च वैज्ञानिक हैं. वह पिछले तीन सालों से जर्मनी में रिसर्च का काम कर रहे हैं. फिलहाल वे छुट्टियों पर भारत आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी छुट्टियों का उपयोग आराम करने के बजाय अपने दोस्त की जिंदगी संवारने में करने का फैसला किया.

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क्यों बनाई 37 लाख की कार को दुकान?

सोशल मीडिया पर हर्ष चौहान नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो में बताया गया है कि अवधेश अपने एक दोस्त के नए स्टार्टअप "चटकारा ऑन व्हील्स" (Chatkaraa on Wheels) को प्रमोट करने और उसे सहारा देने के लिए यह सब कर रहे हैं. उनका मानना है कि शुरुआत में किसी भी बिजनेस को पहचान दिलाना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने अपनी लग्जरी कार का सहारा लिया ताकि लोग आकर्षित हों और उनके दोस्त का काम चल निकले.

 

 

अवधेश ने स्पष्ट किया कि यह सेटअप केवल अस्थायी है. उनका लक्ष्य अगले 5-6 महीनों में अपने दोस्त के इस छोटे से फूड बिजनेस को पूरी तरह से स्टैबलिश करना है. एक बार जब बिजनेस सही तरीके से चलने लगेगा और दोस्त की आय का एक स्थायी जरिया बन जाएगा, तो अवधेश वापस जर्मनी लौट जाएंगे और अपना रिसर्च वर्क फिर से शुरू करेंगे.

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इंटरनेट पर लोगों ने क्या कहा?

इस वीडियो पर खुद "चटकारा ऑन व्हील्स" की ओर से कमेंट आया, जिसमें लिखा था, "मुझे नहीं पता था कि हमारी दोस्ती आप लोगों को इतनी पसंद आएगी. जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, हमें एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए." इंटरनेट यूजर्स इस निस्वार्थ भावना के कायल हो गए हैं. किसी ने लिखा, "ऐसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं," तो किसी ने इसे असली मर्दानगी बताया जो परिवार और दोस्तों के साथ मजबूती से खड़ा होना सिखाती है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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