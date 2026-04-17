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मिलिए दुनिया की सबसे बुजुर्ग मुर्गी से, जिसकी उम्र जानकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए

Guinness World Record: मेन (Maine) की रहने वाली 'गर्टी' नाम की मुर्गी ने 15 साल 100 दिन की उम्र पूरी कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. जानिए इस अनोखी मुर्गी के लंबे जीवन का राज.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:55 AM IST
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मिलिए दुनिया की सबसे बुजुर्ग मुर्गी से, जिसकी उम्र जानकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए

Oldest Chicken In The World: आमतौर पर एक मुर्गी की उम्र 5 से 10 साल के बीच होती है, लेकिन अमेरिका के मेन (Maine) प्रांत में एक ऐसी मुर्गी है जिसने उम्र के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 'गर्टी' (Gertie) नाम की इस गोल्डन सेबराइट मुर्गी ने 15 साल और 100 दिन की उम्र पूरी कर ली है. इसके साथ ही उसका नाम 'दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित मुर्गी' के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है.

2010 से शुरू हुआ यह अनोखा सफर

गर्टी के मालिक फ्रैंक टुरेक (Frank Turek) उसे साल 2010 में एक छोटे से चूजे के रूप में अपने घर लाए थे. फ्रैंक बताते हैं कि शुरुआत से ही गर्टी बहुत ही सुंदर और फोटो खिंचवाने की शौकीन थी. उसके पंख और उसकी चमक उसे बाकी मुर्गियों से अलग बनाती थी. समय बीतता गया, कई नई मुर्गियां आईं और गईं, लेकिन गर्टी आज भी चट्टान की तरह डटी हुई है.

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छोटा कद पर बड़ा रुतबा

भले ही गर्टी एक छोटे ब्रीड की मुर्गी है, लेकिन अपने झुंड में उसका रुतबा हमेशा एक 'लीडर' जैसा रहा है. फ्रैंक ने बताया कि पिछले 15 सालों में उनके फार्म पर मुर्गियों के कई झुंड आए, लेकिन गर्टी हमेशा 'बॉस' बनी रही. जो मुर्गियां ज्यादा आक्रामक होती थीं, उन्हें बाहर कर दिया जाता था, लेकिन गर्टी ने अपनी समझदारी और शांत स्वभाव से सबका दिल जीता.

इंसानों से करती है 'बातें'

बढ़ती उम्र के साथ गर्टी को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है. कुछ साल पहले उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, जिसके बाद फ्रैंक ने उसे एक सुरक्षित इंडोर कूप (Coop) में शिफ्ट कर दिया. अब गर्टी इंसानों के बीच रहना ज्यादा पसंद करती है. जब कोई उसका नाम लेता है, तो वह 'पप, पप, पप' की आवाज में जवाब देती है. अगर कोई उसके सामने गाना गाए, तो वह भी अपनी भाषा में 'बातचीत' करने लगती है.

पर्ल का रिकॉर्ड टूटा, अब 16वें जन्मदिन की तैयारी

गर्टी ने टेक्सास की 'पर्ल' नाम की मुर्गी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो उससे करीब छह महीने छोटी थी. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा उम्र के सत्यापन के बाद गर्टी अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे बुजुर्ग मुर्गी है. इस साल जुलाई में वह अपना 16वां जन्मदिन मनाएगी, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है. अगर सही देखभाल और प्यार मिले, तो बेजुबान जानवर भी अपनी प्राकृतिक उम्र से कहीं ज्यादा जी सकते हैं. आज गर्टी न केवल अपने मालिक के लिए खास है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य बन गई है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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