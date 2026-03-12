घर से बीवी से छुपकर निकला हूं… जल्दी जाने दो, टोल प्लाजा पर शख्स का बहाना सुनकर हंस पड़े कर्मचारी

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हल्का-फुल्का लेकिन बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स टोल प्लाजा पर पहुंचकर कर्मचारियों से ऐसी गुजारिश करता है कि वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते. दरअसल, वह व्यक्ति टोल टैक्स देने से बचने के लिए कहता है कि अगर उसने पेमेंट किया तो उसकी पत्नी को तुरंत मैसेज चला जाएगा. उसके मुताबिक वह घर से बिना बताए घूमने निकला है और अगर पत्नी को इस ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल गई तो उसका राज खुल जाएगा. इस अनोखे बहाने ने पूरे माहौल को हास्य से भर दिया.

क्या कर्मचारियों ने भी मजाक में दिया साथ?

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले तो टोल प्लाजा के कर्मचारी उसकी बात सुनकर थोड़े हैरान हो जाते हैं. उन्हें समझ नहीं आता कि इस अजीब अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए. लेकिन कुछ ही पल बाद माहौल मजेदार बन जाता है. कर्मचारियों में से एक व्यक्ति हंसते हुए उससे कहता है कि वह अपनी कार की लाइट बंद कर दे, ताकि उसे स्थानीय वाहन मानकर जाने दिया जा सके. यह जवाब सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं. इस छोटी सी बातचीत ने टोल प्लाजा के माहौल को पूरी तरह हल्का और मजेदार बना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या जाते-जाते शख्स ने दी मजेदार दुआ?

जब शख्स को लगा कि उसकी बात सुन ली गई है, तो वह बेहद खुश नजर आया. जाने से पहले उसने टोल कर्मचारियों का मजेदार अंदाज में धन्यवाद किया. उसने हंसते हुए कहा कि जिस दिन आप लोग भी अपनी पत्नी को बताए बिना कहीं घूमने निकलेंगे, उस दिन भगवान भी आपकी मदद करें. उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग और भी जोर से हंसने लगे. इस मजेदार अंदाज ने पूरे वीडियो को और ज्यादा मनोरंजक बना दिया.

क्या इंटरनेट पर आए मजेदार रिएक्शन?

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि यह वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए था, अब कोई और यह ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि मुश्किल समय में पुरुष हमेशा एक-दूसरे की मदद करते हैं. एक अन्य व्यक्ति ने हंसते हुए कमेंट किया कि भारत में ऐसी मजेदार घटनाएं आम हैं और यही चीज इसे खास बनाती है. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसा रहा है.