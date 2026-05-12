शर्मनाक! 1 करोड़ 11 लाख नकद, 1 BMW कार... खुलेआम दूल्हे के हाथ में दी गई 'दहेज', Video ने उड़ाई सबकी नींद

Cash BMW in Dowry: भारत में दहेज प्रथा को खत्म हुए 6 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है. लेकिन आज भी कुछ लोग इसे शान समझते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर गाजियाबाद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स बड़े गर्व के साथ उन उपहारों की लिस्ट पढ़ रहा है, जो दुल्हन के परिवार ने दूल्हे को दिए हैं. यह वीडियो देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर कानून का डर लोगों के मन से इतना खत्म कैसे हो गया है.

"1 BMW और 1 करोड़ कैश" का ऐलान

वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि एक व्यक्ति माइक पर चिल्लाकर कह रहा है- "1 BMW कार, 1 करोड़ 1 लाख और 11 हजार रुपये नकद". जैसे ही यह घोषणा होती है, वहां मौजूद भीड़ इसे तालियों और प्रशंसा के साथ स्वीकार करती है. मानो कोई उपलब्धि हासिल की गई हो. 'yuva_aas' नाम के हैंडल से एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं.

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इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. एक यूजर ने गुस्से में लिखा कि दहेज लेना हराम है और इन लोगों को बुनियादी बात भी नहीं पता. वहीं एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया, "आखिर लड़कियां और उनके परिवार ऐसे लालची लोगों से शादी के लिए तैयार ही क्यों होते हैं?". ज्यादातर लोगों ने मांग की है कि इस परिवार पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए.

क्या कहता है 1961 का दहेज कानून?

भारत सरकार ने 1961 में 'दहेज निषेध अधिनियम' लागू किया था. इस कानून के तहत दहेज लेना या देना, दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं. पकड़े जाने पर आरोपी को कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है. इसके बावजूद, शादियों में 'गिफ्ट' के नाम पर करोड़ों के लेनदेन का प्रदर्शन आज भी खुलेआम जारी है.

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वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने लिखा, "समाज की बर्बादी यहीं से शुरू होती है. जब शादियों में रिश्तों से ज्यादा कीमत पैसों और गाड़ियों की होने लगती है, तो वह बंधन नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है." हालांकि, अभी तक इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह गाजियाबाद का ही है या पुराना है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.