दो पैरों पर खड़ी हो दूल्हे को लेकर भागी घोड़ी, खड़े-खड़े देखते रह गए बाराती, देखें Video

यह वीडियो एक बारात का है जिसमें घोड़ी अचानक दो पैरों पर खड़ी होकर दूल्हे को लेकर दौड़ पड़ती है. दूल्हा डर जाता है, बाराती हैरान रह जाते हैं और सोशल मीडिया पर लोग इस फनी क्लिप पर जमकर हंस रहे हैं व कमेंट कर रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:11 AM IST
शादी का मौसम हो और बारात से कोई मजेदार वीडियो वायरल न हो, ऐसा कम ही होता है. इस बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर जोरदार हलचल मचा दी है. क्लिप में एक दूल्हा घोड़ी पर सवार दिखता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ होता है कि बाराती ही नहीं, देखने वाले भी दंग रह जाते हैं. घोड़ी अचानक दो पैरों पर खड़ी होकर दौड़ पड़ती है और दूल्हे की हालत देखने लायक हो जाती है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर पेट पकड़कर हंस रहे हैं और कमेंट्स में मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

घोड़ी ने अचानक मारा स्टंट 

वायरल वीडियो में दिखता है कि बारात में सबकुछ सामान्य चल रहा था, तभी घोड़ी अचानक दो पैरों पर खड़ी हो जाती है और दौड़ पड़ती है. दूल्हा घबराहट में पीछे गिरने से खुद को बचाता दिखता है, जबकि घोड़ी वाला उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है. कुछ सेकंड तक दो पैروں पर दौड़ती घोड़ी ने बारातियों के भी होश उड़ा दिए. जैसे ही घोड़ी शांत हुई, दूल्हे ने राहत की सांस ली. इस वीडियो को देखने वाले लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में लाफिंग इमोजी की बाढ़ ला रहे हैं.

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं. लोग दूल्हे की हालत पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “अब घोड़ी वाले को आधी पेमेंट मिलेगी.” दूसरा मजाक में लिखा, “बैंड वालों ने इतना जोर से बजाया कि घोड़ी भी डर गई.” तीसरा कमेंट करते हुए लिखा, “दूल्हे के साथ बड़ा सीन होते-होते रह गया.” 13,000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं और यह लगातार वायरल हो रहा है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 बारात का वीडियो बन गया सोशल मीडिया सेंसेशन

वेडिंग सीजन में अक्सर खूबसूरत और प्यारे वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन यह वीडियो ‘फनी वेडिंग क्लिप’ की लिस्ट में टॉप पर चला गया है. दूल्हे की घोड़ी पर ऐसी अप्रत्याशित एंट्री किसी फिल्मी स्टंट से कम नहीं लग रही. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और हंसी रोक नहीं पा रहे. कई यूजर्स ने तो इसे “सीजन का सबसे धमाकेदार वेडिंग वीडियो” तक करार दिया है. ऐसे वीडियो साबित करते हैं कि भारतीय शादियों में मनोरंजन कभी खत्म नहीं होता, और हर बारात में कुछ न कुछ हटके देखने को मिल ही जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

