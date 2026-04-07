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Hindi Newsजरा हटकेना इंसान, ना आवाज… सिर्फ सन्नाटा! आखिर क्यों 15 वीं शताब्दी से वीरान पड़ा है ये शहर

ना इंसान, ना आवाज… सिर्फ सन्नाटा! आखिर क्यों 15 वीं शताब्दी से वीरान पड़ा है ये शहर

दुनियाभर के कई शहर जैसे बोडी, क्रेको और हाशिमा आइलैंड कभी समृद्ध थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और आर्थिक तंगी के वजह से वीरान हो गए. आज ये खंडहर, सन्नाटा और इतिहास की गूंज के साथ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:52 AM IST
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ना इंसान, ना आवाज… सिर्फ सन्नाटा! आखिर क्यों 15 वीं शताब्दी से वीरान पड़ा है ये शहर

दुनियाभर में कई ऐसे शहर हैं, जिनका इतिहास काफी पुराना है. कुछ विकसित हो गए हैं, लेकिन कुछ जगहें आज भी वीरान पड़ी हैं. 15वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक दौर तक कई शहर अलग-अलग कारणों से खाली हो गए. प्राकृतिक आपदा, युद्ध, आर्थिक गिरावट या संसाधनों की कमी ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया. आज हम आपको दुनिया और भारत के उन शहरों की सैर पर ले चलते हैं जो कभी खुशहाल और गुलजार थे, लेकिन आज सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है.

 बोडी, कैलिफोर्निया 

अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बोडी शहर 1870 के दशक में 10000 आबादी वाला समृद्ध शहर था. 8500 फुट की ऊंचाई पर बोडी सोने की खदानों के लिए मशहूर था. 20वीं सदी की शुरुआत में शहर की चमक फीकी पड़ने लगी. 1920 तक आबादी केवल 120 रह गई. अब यह शहर ‘वाइल्ड वेस्ट टूर’ के लिए जाना जाता है. वीरान गलियों, टूटी इमारतों और पुराने खदानों ने इसे भूतिया शहर की तरह बना दिया है.

 क्रेको, इटली

इटली के दक्षिण में क्रेको कभी शानदार वास्तुकला और खूबसूरत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध था. 1960 में पानी की कमी, सीवेज की समस्या और बार-बार भूस्खलन की घटनाओं ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया. 1980 के दशक तक यह शहर पूरी तरह खाली हो गया. आज क्रेको की गलियां, इमारतें और चर्च खंडहर में तब्दील हैं, जो इतिहास की गूंज सुनाते हैं और पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं.

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 हाशिमा आइलैंड, जापान

जापान के नागासाकी तट पर हाशिमा आइलैंड 1887 से 1974 तक कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध था. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे कैंप के रूप में इस्तेमाल किया गया. प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध के असर ने इसे वीरान कर दिया. हालांकि अब यह पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन पुराने खदान और खाली इमारतें अब भी उस समय की याद दिलाती हैं. हाशिमा की वीरानी इसकी भूतिया सुंदरता और इतिहास दोनों को दर्शाती है.

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 बेल्सी विलेज, स्पेन 

स्पेन में बेल्सी विलेज 1937 में गृहयुद्ध का केंद्र था. रिपब्लिकन और फासिस्ट सेनाओं ने यहां एक हफ्ते तक घेराबंदी की. 1939 में यह गांव बस गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफी उजड़ गया. आज यह स्पेन के पर्यटन का अहम हिस्सा है. वीरान गलियां और खाली इमारतें युद्ध की कहानियां बयां करती हैं, जिससे यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षक बन गई है.

 अर्लतुंगा, ऑस्ट्रेलिया 

सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में अर्लतुंगा 20,000 साल पुराना क्षेत्र है. 1887 में यूरोपियन लोगों ने सोने की तलाश में बसाया. पहले यह 300 आबादी वाला शहर था. आज अर्लतुंगा पूरी तरह वीरान है. पुराने घर, दुकानें और खदानें अब खाली हैं. भूतिया दृश्य और इतिहास के निशान इसे रहस्यमयी बनाते हैं. यह शहर स्वदेशियों की पुरानी सभ्यता और यूरोपियन काल की कहानी दोनों को समेटे हुए है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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