300 साल पुराने समुद्री डाकू भूत से शादी कर बैठी औरत, अब सुनाई तलाक की डरावनी कहानी

Ghost Marriage: प्यार किसी भी सीमा को पार कर सकता है, लेकिन क्या हो जब आपका साथी भूतों की दुनिया से हो? आयरलैंड की रहने वाली 46 साल की अमांडा टीग (Amanda Teague) ने 2018 में एक अनोखा कदम उठाया और दावा किया कि उसने एक 300 साल पुराने समुद्री डाकू भूत जैक से शादी कर ली थी. लेकिन अब यह अजीबोगरीब रिश्ता टूट चुका है और अमांडा ने तलाक का ऐलान कर दिया है.

शादी आखिर कैसे हुई थी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमांडा ने दावा किया कि उसने जैक से शादी आयरलैंड के तट पर समुद्र में एक नाव पर की थी. इस शादी को आधिकारिक बनाने के लिए एक मीडियम को बुलाया गया ताकि जैक अपनी सहमति जाहिर कर सके. चूंकि जैक अंगूठी नहीं पहन सकता था, इसलिए अंगूठी एक मोमबत्ती पर पहनाई गई. इस तरह एक अनोखी रस्म के ज़रिए उनका विवाह हुआ.

कैसे शुरू हुई यह अनोखी प्रेम कहानी?

अमांडा ने बताया कि उनकी मुलाकात जैक से 2014 में हुई, जब वह अपने कमरे में लेटी थीं और उन्हें एक भूत दिखाई दिया. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी तो अमांडा को पता चला कि जैक 18वीं सदी का समुद्री डाकू था. समय के साथ अमांडा उसके प्यार में पड़ गईं. अमांडा के मुताबिक, जैक को कभी शादी के मंडप पर छोड़ दिया गया था और बाद में चोरी के आरोप में फांसी दी गई थी. उसकी दुखभरी कहानी सुनकर अमांडा और करीब आ गईं. उन्होंने कहा कि छह महीने तक बातचीत के बाद उन्हें जैक के लिए रोमांटिक फीलिंग्स आने लगीं.

क्यों टूटी शादी?

शुरुआत में अमांडा ने अपने भूतिया पति के साथ बिताए पलों को बेहद खास बताया था. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट लिखकर कहा, “अब मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है. मैं सभी को बताना चाहती हूं कि आत्माओं और स्पिरिचुअलिटी से खेलना बेहद खतरनाक हो सकता है.” उन्होंने ये भी दावा किया कि जैक ने उन पर “कब्ज़ा कर लिया था” जिससे उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई.

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

जब अमांडा ने भूत से शादी की थी, तब लोगों ने इसे पागलपन कहा. लेकिन उन्होंने कहा कि वे ऐसे रिश्तों पर लगे दाग को हटाना चाहती थीं. अब तलाक की खबर पर भी सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.