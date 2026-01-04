Advertisement
trendingNow13063800
Hindi Newsजरा हटकेआधी रात में किया ऐसा घोस्ट प्रैंक रिक्शे से कूदकर भागी सवारी, कमजोर दिल वाले ना देखें ये वीडियो

आधी रात में किया ऐसा घोस्ट प्रैंक रिक्शे से कूदकर भागी सवारी, कमजोर दिल वाले ना देखें ये वीडियो

Ghost Prank Video Viral: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक घोस्ट प्रैंक वीडियो वायरल हो रहा है. आधी रात को ऐसा प्रैंक किया गया कि ई-रिक्शा में बैठी सवारी कूदकर भाग गई. अपने रिस्क पर देखें ये वायरल वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आधी रात में किया ऐसा घोस्ट प्रैंक रिक्शे से कूदकर भागी सवारी, कमजोर दिल वाले ना देखें ये वीडियो

Ghost Prank Video: यूं तो सोशल मीडिया पर खूब प्रैंक वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते- हंसते पेट में दर्द हो जाता है. वहीं कुछ प्रैंक वीडियो इतने डरावने होते हैं कि कमजोर दिल वालों की सांसें अटका देते हैं. ऐसा ही एक घोस्ट प्रैंक वीडियो वायरल हो रहा है. आधी रात को ऐसा प्रैंक किया गया कि ई रिक्शा में बैठी सवारी कूदकर भाग गई. अपने रिस्क पर देखें ये वायरल वीडियो.

कैसे किया ये प्रैंक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स आधी रात को प्रैंक करता है और रोड़ पर आने जाने वालों को डराता है. वीडियो में दिखता है कि रात का समय है. सड़क पर एक महिला के भेष में कोई जा रहा है. इस दौरान पीछे से एक ई रिक्शा आती है जिसमें कुछ लोग सवार होते हैं. आधी रात को सड़कों पर चलती इस अजीब महिला को देखकर रिक्शा वाला अपनी रिक्शा रोक लेता है. पीछे से महिला का सिर नजर नहीं आ रहा था. बिना सिर की महिला सड़कों पर देखकर कोई भी डर जाएगा. ऐसे में महिला मुड़ती है तो जो दिखता है उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा. महिला का सिर महिला के हाथों में था. धड़ अपने कटे हुए सिर को अपने हाथों में लिए था. ये देखकर लोगों की चीख निकल जाती है और वो ई रिक्शा से कूदकर निकलते हैं और भागने लगते हैं. ई रिक्शा में बैठी सवारी इतनी डर जाती है कि वो भागते भागते भी गिरते पड़ते हैं. अब ये डरावना प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था यूजर्स का रिएक्शन?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @he_tonk_squad नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 8.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हार्ट अटैक आ जाएगा भाई रात को देखकर." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये सब करने से पहले सोचा करो, लोग हार्ट अटैक से भी मर सकते हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Ghost Prankprank videoviral

Trending news

तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव