आधी रात में किया ऐसा घोस्ट प्रैंक रिक्शे से कूदकर भागी सवारी, कमजोर दिल वाले ना देखें ये वीडियो

Ghost Prank Video: यूं तो सोशल मीडिया पर खूब प्रैंक वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते- हंसते पेट में दर्द हो जाता है. वहीं कुछ प्रैंक वीडियो इतने डरावने होते हैं कि कमजोर दिल वालों की सांसें अटका देते हैं. ऐसा ही एक घोस्ट प्रैंक वीडियो वायरल हो रहा है. आधी रात को ऐसा प्रैंक किया गया कि ई रिक्शा में बैठी सवारी कूदकर भाग गई. अपने रिस्क पर देखें ये वायरल वीडियो.

कैसे किया ये प्रैंक?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स आधी रात को प्रैंक करता है और रोड़ पर आने जाने वालों को डराता है. वीडियो में दिखता है कि रात का समय है. सड़क पर एक महिला के भेष में कोई जा रहा है. इस दौरान पीछे से एक ई रिक्शा आती है जिसमें कुछ लोग सवार होते हैं. आधी रात को सड़कों पर चलती इस अजीब महिला को देखकर रिक्शा वाला अपनी रिक्शा रोक लेता है. पीछे से महिला का सिर नजर नहीं आ रहा था. बिना सिर की महिला सड़कों पर देखकर कोई भी डर जाएगा. ऐसे में महिला मुड़ती है तो जो दिखता है उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा. महिला का सिर महिला के हाथों में था. धड़ अपने कटे हुए सिर को अपने हाथों में लिए था. ये देखकर लोगों की चीख निकल जाती है और वो ई रिक्शा से कूदकर निकलते हैं और भागने लगते हैं. ई रिक्शा में बैठी सवारी इतनी डर जाती है कि वो भागते भागते भी गिरते पड़ते हैं. अब ये डरावना प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या था यूजर्स का रिएक्शन?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @he_tonk_squad नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 8.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "हार्ट अटैक आ जाएगा भाई रात को देखकर." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये सब करने से पहले सोचा करो, लोग हार्ट अटैक से भी मर सकते हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.