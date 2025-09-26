Advertisement
साइकिल के पीछे दौड़ी चुड़ैल तो लगाने लगा 'बजरंगबली' का नारा, कैमरे में कैद हो गई घटना

Ghost Prank Video: यूं तो सोशल मीडिया पर घोस्ट प्रैंक वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो ज्यादा ही मजेदार है. जब साइकिल के पीछे चुड़ैल भागी तो अंकल 'जय बजरंगबली' चिल्लाने लगे. अब ये वीडियो वायरल है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 26, 2025, 03:33 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर कई प्रैंक वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें लोग कैमरे को छुपाकर लगाते हैं और किसी आते-जाते व्यक्ति से मजाक मस्ती करते हैं. इस दौरान उन लोगों का रिएक्शन कैमरे में कैद हो जाता है और एक प्रैंक वीडियो बन जाता है. घोस्ट प्रैंक भी इसी का एक पार्ट है. इसमें कुछ लोग भूत बनकर सुनसान रास्ते पर आते-जाते लोगों को डराते हैं और उनका रिएक्शन कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं. कई बार ये प्रैंक वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. हालांकि काफी संख्या में लोग इस तरह के प्रैंक को गलत मानते हैं. ऐसा ही एक घोस्ट प्रैंक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़का भूत बनकर साइकिल सवार को डराने की कोशिश करते है, तो साइकिल सवार 'जय बजरंगबली' बोलने लगता है. वायरल वीडियो देखकर लगता है कि अंकल को भागवान हनुमान जी पर पूरा भरोसा है.

भूत बनकर कैसे डराया?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सफेद चादर ओढ़कर रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पर खड़ा है. तभी उसे एक साइकिल सवार आता हुआ दिखाई देता है और वो उसके पास अजीब सी आवाजें निकालता हुआ जाता है. साइकिल सवार अंधेरे के कारण अपने एक हाथ में टॉर्च लेकर चलता है. भूत बना ये लड़का जब साइकिल के करीब जाता है और साइकिल को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है तो वो साइकिल सवार जोर-जोर से 'जय बजरंगबली' बोलने लगता है. 'जय बजरंगबली' का नाम लेते हुए तेजी से साइकिल दौड़ाता है. अब ये मजेदार प्रैंक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: ले गोबर, नंबर वन का गोबर! सब्जी और फल वालों को करो साइड और मिलो गोबर बेचने वाले से

 

A post shared by Suraj (@suraj__nonia01)

किसने अपलोड किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @suraj__nonia01 नाम के पेक से शेयर किया गया है और यूजर्स द्वारा इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. अभी तक इस वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 3.9 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: खतरनाक तूफान के बाद मकाऊ की सड़कों पर कंकड़ की तरह फैल गईं मछलियां, लोगों में मची पकड़ने की होड़, वीडियो वायरल

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब पूरे गांव में बताएगा कि मैं भूत से जीत गया." दूसरे यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा, "इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए, रात के समय किसी को ऐसे परेशान करना सही नहीं है." तीसरे यूजर ने लिखा, "बंदे में दम है भाई रुका नहीं." चौथे यूजर ने लिखा, "अब ये अपने पोतों को बताएगा कि ये भूत से जीत गया था."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

