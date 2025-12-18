भूतों का वो गांव, जहां 82 साल से रुका हुआ है टाइम! शाम होते ही बंद कर दिए जाते हैं दरवाजे

Tyneham Ghost Village: ब्रिटेन के डोरसेट में स्थित टाइनहम गांव ऐसा स्थान है, जहां कदम रखते ही लगता है जैसे वक्त अचानक रुक गया हो. यह कोई आम उजड़ा गांव नहीं, बल्कि एक ऐसी बस्ती है जिसे मजबूरी में खाली कराया गया और फिर कभी आबाद नहीं होने दिया गया. पत्थर के घर, सुनसान सड़कें और खामोशी आज भी उन लोगों की याद दिलाती है, जो कभी यहां हंसते-खेलते रहते थे. यह गांव आज भी अपने बीते कल को सीने से लगाए खड़ा है.

दूसरा विश्व युद्ध कैसे बना गांव के उजड़ने की वजह?

साल 1943 टाइनहम गांव के लिए निर्णायक साबित हुआ. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने इस गांव को सैन्य ट्रेनिंग के लिए अपने कब्जे में ले लिया. गांव की लोकेशन लुलवर्थ फायरिंग रेंज के पास थी, इसलिए इसे रणनीतिक रूप से अहम माना गया. सेना के आदेश के बाद पूरे गांव को खाली कराने का फैसला लिया गया, जिसने सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया.

गांव के निवासियों को अपने घर छोड़ने के लिए सिर्फ एक महीने का नोटिस दिया गया. जिन घरों में पीढ़ियां बसी थीं, उन्हें अलविदा कहना पड़ा. लोग यह सोचकर गए कि युद्ध खत्म होने के बाद वे लौट आएंगे. देश के लिए कुर्बानी देने का भाव उनके फैसले में शामिल था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह विदाई हमेशा के लिए होगी.

चर्च पर लिखा संदेश आज भी क्यों रुला देता है?

गांव के चर्च के दरवाजे पर छोड़ा गया संदेश आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है. इसमें लिखा था कि हमने अपने घर देश की आजादी के लिए छोड़े हैं और एक दिन लौटेंगे. गांव और घरों का ख्याल रखने की अपील की गई थी. यह संदेश आज भी उस टूटे भरोसे और अधूरी वापसी की कहानी सुनाता है. अफसोस की बात यह रही कि युद्ध खत्म होने के बाद भी टाइनहम गांव लोगों को वापस नहीं मिला. सरकार ने इसे स्थायी रूप से सैन्य ट्रेनिंग एरिया बना दिया. गांव और आसपास की जमीन सेना के कब्जे में ही रही. जो लोग लौटने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके सपने हमेशा के लिए टूट गए.

आज टाइनहम गांव कैसा दिखता है?

आज 80 साल से ज्यादा समय बाद टाइनहम गांव एक अनोखा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है. साल में कुछ खास दिनों पर इसे आम लोगों के लिए खोला जाता है. यहां आने वाले लोग गांव, चर्च और सूनी गलियों को देखकर इतिहास को महसूस करते हैं. जब गांव खुला नहीं होता, तो हर शाम इसके गेट्स बंद कर दिए जाते हैं, मानो वक्त को फिर से ताला लगा दिया गया हो.