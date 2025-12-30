क्या समंदर में छिपे हैं एलियन? हजारों फीट नीचे मिला ऐसा जीव, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेक्या समंदर में छिपे हैं एलियन? हजारों फीट नीचे मिला ऐसा जीव, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Alicella gigantea distribution: गहरे समुद्र में पाए जाने वाले एलिसिला जिगेंटिया को लेकर नया शोध चौंकाता है. एलियन समझा जाने वाला यह विशालकाय एम्फीपोड बेहद गहराइयों में बड़ी संख्या में जीवित है और कठिन हालात में भी पनप रहा है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:50 PM IST
Alicella gigantea distribution
समंदर की गहराइयों को आज भी पृथ्वी का सबसे रहस्यमय इलाका माना जाता है. यहां अंधेरा है, जबरदस्त दबाव है और तापमान इतना ठंडा कि इंसान की कल्पना भी कांप जाए. लेकिन इन्हीं हालातों में कुछ ऐसे जीव रहते हैं, जो विज्ञान के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमयी जीव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सालों तक बेहद दुर्लभ और लगभग “एलियन” जैसा माना जाता रहा. इस जीव का नाम एलिसिला जिगेंटिया है जो गहरे समुद्र में पाया जाने वाला एक विशालकाय एम्फीपोड है. हालिया वैज्ञानिक शोध ने इस जीव को लेकर हमारी सोच पूरी तरह बदल दी है. वैज्ञानिकों को अब पता चला है कि यह जीव न सिर्फ जिंदा है, बल्कि समुद्र की सबसे गहरी जगहों में बड़ी संख्या में पनप रहा है. आखिर क्या है इस जीव की खासियत और कैसे इसने मौत जैसी परिस्थितियों में भी जीवन को संभव बनाया? आइए जानते हैं पूरी कहानी.

गहरे समुद्र से सामने आया बड़ा सच

वैज्ञानिकों ने हाल ही में गहरे समुद्र में रहने वाले एक रहस्यमयी जीव एलिसिला जिगेंटिया को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. अब तक इसे बेहद दुर्लभ माना जाता था, लेकिन नए शोध से साफ हुआ है कि यह प्रजाति दुर्लभ नहीं, बल्कि पहले ठीक से खोजी ही नहीं गई थी. यह जीव करीब 13.4 इंच तक लंबा हो सकता है और समुद्र की सबसे गहरी जगहों में रहता है. यह वही इलाका है, जिसे हैडल जोन कहा जाता है और जहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, एलिसिला जिगेंटिया पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी और कठिन वातावरण में भी सफलतापूर्वक जीवित रह रहा है, जिसने रिसर्चर्स को हैरानी में डाल दिया है.

 एलियन जैसा ये जीव

दरअसल, शोध रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस और इंडियन डिफेंस रिव्यू में प्रकाशित हुआ है. अध्ययन में बताया गया है कि एलिसिला जिगेंटिया को अब “एलियन जैसा जीव” मानने की धारणा गलत साबित हुई है. यह विशालकाय क्रस्टेशियन 17,400 फीट से लेकर 29,300 फीट या उससे भी अधिक गहराई में पाया गया है. यह न सिर्फ एक महासागर तक सीमित है, बल्कि लंबी दूरी तय कर कई महासागरों में फैल चुका है. आम भाषा में इसे एम्फीपोड कहा जाता है और यह झींगे जैसा दिखता है. दशकों तक इसे संयोगवश देखा गया जीव माना गया, लेकिन नए शोध ने साबित किया है कि यह समुद्र तल पर बड़े पैमाने पर मौजूद है.

मौत जैसी परिस्थितियों में भी कैसे रहता है जिंदा?

समुद्र की गहराई में तापमान लगभग जमाव बिंदु के करीब होता है, दबाव बेहद ज्यादा होता है और भोजन भी बहुत कम मिलता है. इसके बावजूद एलिसिला जिगेंटिया ने जीवित रहने का अनोखा तरीका विकसित कर लिया है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह जीव स्कैवेंजर के रूप में काम करता है और समुद्र तल पर गिरने वाले मृत जीवों व कार्बनिक पदार्थों को खाकर जीवित रहता है. यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की डॉ. पेज मारोनी के नेतृत्व में किए गए आनुवंशिक अध्ययन से यह भी सामने आया है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पाए गए नमूनों में बहुत कम आनुवंशिक अंतर है. वैज्ञानिक इसे इस जीव की जबरदस्त अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन का प्रमाण मान रहे हैं.

