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आसमान में उड़ता दिखा विशाल ड्रैगन, लोगों को नहीं हुआ आंखों पर यकीन; फिर सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

सुबह-सुबह ऑफिस जाने निकले लोगों की नजर जैसे ही आसमान पर पड़ी, हर कोई कुछ पल के लिए ठिठक गया. क्योंकि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर के ऊपर एक विशाल ड्रैगन उड़ता दिखाई दे रहा था. जिसने भी यह नजारा देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. कुछ लोगों ने इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 24, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:27 AM IST
आसमान में उड़ता दिखा विशाल ड्रैगन, लोगों को नहीं हुआ आंखों पर यकीन; फिर सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
Image Credit: Image credit: X/@voiceonthebox

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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