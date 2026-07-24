/आसमान में उड़ता दिखा विशाल ड्रैगन, लोगों को नहीं हुआ आंखों पर यकीन; फिर सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में उस दिन सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य था. लोग रोज की तरह अपने-अपने काम पर जा रहे थे. तभी कई लोगों ने नदी के ऊपर एक विशाल पंखों वाला ड्रैगन उड़ते देखा. कुछ सेकेंड तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर यह क्या है?
किसी ने इसे किसी फिल्म की शूटिंग समझा, तो किसी ने इसे ड्रोन शो का हिस्सा माना. लेकिन जिसने भी यह नजारा देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. इस बीच कई लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. बाद में जब इसकी सच्चाई सामने आई, तो लोग इसकी तकनीक और डिजाइन की तारीफ करने लगे.
बताया जा रहा है कि इस अनोखे दृश्य को सबसे पहले एसटीवी रेडियो के प्रेजेंटर इवेन कैमरून ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था. वह सुबह करीब पौने छह बजे काम पर जा रहे थे. रास्ते में उन्होंने रिवर क्लाइड और ओवीओ हाइड्रो एरीना के पास आसमान में उड़ती इस बड़ी आकृति को देखा. उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि उन्हें ऐसा लगा, जैसे सचमुच कोई ड्रैगन शहर के ऊपर उड़ रहा हो. कुछ ही घंटों में यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया.
वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि शायद ड्रैगन ने आखिरकार धरती पर वापसी कर ली है. वहीं, कुछ फुटबॉल फैंस ने इसे अपने पसंदीदा क्लब से जोड़कर भी मजेदार कमेंट किए. कई लोगों ने माना कि पहली नजर में यह बिल्कुल असली ड्रैगन जैसा दिखाई देता है. यही वजह रही कि वीडियो ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी.
What is this flying over the Clyde this morning at 5am in pic.twitter.com/Egx5gLMQwP
— Geo (@voiceonthebox) July 22, 2026
कुछ समय बाद पता चला कि आसमान में उड़ता दिखाई देने वाला ड्रैगन असली नहीं था. यह लोकप्रिय टीवी सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन के मशहूर ड्रैगन सायरैक्स (Syrax) का उड़ने वाला मॉडल था. इसे सीरीज के प्रमोशन के लिए तैयार किया गया था. इस मॉडल को इतनी बारीकी से बनाया गया कि पहली नजर में कोई भी इसे असली समझ सकता था.
इस उड़ने वाले ड्रैगन को जर्मनी की एयरस्टेज नाम की कंपनी ने तैयार किया है. इसे बनाने में कार्बन फाइबर, हल्के फोम और छोटे-छोटे इंजन का इस्तेमाल किया गया. पूरे मॉडल का वजन करीब 13 किलोग्राम है. इसकी खास बात यह है कि इसमें कुल 23 अलग-अलग मूविंग पार्ट्स लगाए गए हैं. इसी वजह से उड़ते समय इसके पंख, पूंछ और शरीर की हरकत बिल्कुल किसी असली जीव जैसी दिखाई देती है.
ड्रैगन के पंख लगातार फड़फड़ाते हैं. उसकी पूंछ हवा में संतुलन बनाए रखती है. साथ ही उसके शरीर के कई हिस्से एक साथ मूव करते हैं, जिससे उसकी उड़ान बेहद नेचुरल नजर आती है. छोटे इंजन इसके पैरों के हिस्से में इस तरह छिपाए गए हैं कि दूर से देखने पर उनका पता ही नहीं चलता. इसी वजह से लोगों को लगता है कि सचमुच कोई विशाल जीव आसमान में उड़ रहा है.
इस ड्रैगन को उड़ाने वाले डेनिस गुटोव्स्की ने बताया कि इसे कंट्रोल करना सामान्य आरसी प्लेन उड़ाने से बिल्कुल अलग अनुभव है. उनके मुताबिक, इस मॉडल को सुरक्षित तरीके से उड़ाने के लिए काफी अभ्यास करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि ड्रैगन को हवा में संतुलित रखना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके कई हिस्से एक साथ चलते हैं. लेकिन जब यह सफलतापूर्वक उड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई काल्पनिक दुनिया का जीव सचमुच आसमान में आ गया हो.
यह पहली बार नहीं है, जब इस मॉडल ने लोगों का ध्यान खींचा हो. इससे पहले भी इसे लंदन के आसमान में उड़ाया जा चुका है. तब भी इसका इस्तेमाल हाउस ऑफ द ड्रैगन के प्रमोशनल कैंपेन के लिए किया गया था. जहां-जहां यह उड़ता है, वहां बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं.
कंपनी के मुताबिक, इस ड्रैगन को तैयार करने में कई महीने लगे. डिजाइन टीम ने पहले असली पक्षियों और चमगादड़ों की उड़ान का अध्ययन किया. इसके बाद कंप्यूटर मॉडल तैयार किए गए और कई बार उनका परीक्षण किया गया. काफी कोशिशों के बाद ऐसा मॉडल तैयार हुआ, जो हवा में उड़ते समय बेहद वास्तविक दिखाई देता है.
ग्लासगो के आसमान में उड़ते इस ड्रैगन का वीडियो अब दुनिया भर में देखा जा रहा है. कई लोगों का कहना है कि आधुनिक तकनीक और कल्पना का ऐसा शानदार मेल बहुत कम देखने को मिलता है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर बिना बताए यह ड्रैगन सामने आ जाए, तो कोई भी कुछ पल के लिए इसे असली मान बैठेगा. यही वजह है कि यह अनोखा प्रमोशनल स्टंट सोशल मीडिया पर लोगों की जिज्ञासा और चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.