Lizard Eat Turtle: कछुए को खा गई यह विशालकाय छिपकली, फिर दिखाया ऐसा रूप कि लोग भी डरने लगे

Giant Lizard Komodo: सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइस से जुड़े वीडियो रोज आते रहते हैं. आप भी इन्हें खूब देखते होंगे, लेकिन कई बार कुछ वीडियो काफी वायरल हो जाते हैं और लोग उन्हें जमकर शेयर करते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक विशालकाय छिपकली (कोमोडो ड्रैगन) कछुए को खाने के बाद उसके कवच को सिर पर पहनकर समुद्र तट पर घूमती नजर आ रही है. यह वीडियो वैसे तो पुराना है लेकिन एक बार फिर वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग डर भी रहे हैं.

19 सेकेंड का वीडियो, लाखों बार देखा गया

वायरल वीडियो वर्ष 2019 का है. ट्विटर पर शेयर यह वीडियो 19 सेकेंड का है. इसमें आप देखेंगे कि एक कोमोडो ड्रैगन (विशालकाय छिपकली) समुद्र से बाहर आता है. उसका चेहरा कछुए के कवच से ढका हुआ है. जब धीरे-धीरे वह जमीन पर आता है और अपना सिर झटक कर उस खोल को सिर से हटाता है तो उसका असली रूप देखकर लोग डर जाते हैं. लोगों ने इससे पहले शायद ही कभी छिपकली को कछुए को खाते देखा होगा. इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

A komodo dragon ate a turtle and then wore it like a hat. Original video: https://t.co/HfyCM0qT3Y pic.twitter.com/dTQjPi0F9I

— Fascinating (@fasc1nate) October 17, 2022