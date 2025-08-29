WATCH: मुर्गी के बाड़े में बैठा था खूंखार अजगर, शख्स ने नंगे हाथों से पकड़कर निकाला, वीडियो देख सहम गए लोग!

Viral Video: मुर्गी के बाड़े में छिपा एक बड़ा अजगर और उसे नंगे हाथों से पकड़ते एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर डाला गया ये वीडियो वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट माइक होल्स्टन का है जो बिना किसी सुरक्षा गियर के इस खतरनाक सांप को बाहर निकालते दिखते हैं. जैसे ही वो अजगर को पकड़कर बाहर खींचते हैं वो अचानक उनके चेहरे पर झपटता है, लेकिन माइक फुर्ती से बच जाते हैं. इस खतरनाक और रोमांचक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है और इसे लाखों बार देखा जा चुका है.

ये भी पढ़ें; WATCH: 'गई भैंस पानी में...' ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, नदी की धार में समा गई कार, देखें वीडियो

अजगर से आमना-सामना

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि माइक एक चिकन कॉप में जाते हैं, जहां अजगर कुंडली मारकर बैठा होता है. बिना डरे वह नंगे हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और धीरे-धीरे बाहर खींचते हैं. इस दौरान वह कैमरे पर कहते हैं, "ओह, ये तो बहुत बड़ा सांप है." लेकिन तभी अजगर अचानक उनके चेहरे की ओर झपटता है. माइक फुर्ती से बच जाते हैं और सांप को पूरी तरह बाहर निकाल लेते हैं.

वीडियो के दौरान माइक का उत्साह देखते ही बनता है. वह अजगर के बारे में बताते हुए कहते हैं, "ये शानदार है, इसे देखो." हालांकि, एक पल ऐसा आता है जब सांप की फुर्तीली चाल उन्हें डरा देती है. इसके बावजूद माइक अपने दर्शकों को अजगर की प्रजाति और उसके व्यवहार के बारे में जानकारी देते रहते हैं. उनकी यह हिम्मत इंटरनेट पर खूब चर्चा में है.

सोशल मीडिया पर धूम

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @therealtarzann अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे अब तक 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यूजर्स ने माइक की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं तो इतना बड़ा अजगर देखकर भाग जाता." तो दूसरे ने लिखा, "सांप का हमला डरावना था, लेकिन माइक ने जरा भी डर नहीं दिखाया." कई लोगों ने इसे सबसे रोमांचक वीडियो बताया.