ये है दुनिया का सबसे भारी और अजीबोगरीब कीड़ा, तीन चूहे से भी ज्यादा है इसका वजन

Giant Weta: क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारी कीड़ा कौन सा है? हाल ही में, इसके बारे में पता चला है और इसका वजह तीन सामान्य चूहे से भी ज्यादा है. इस विशालकाय कीड़े को नाम है वेटा, जिसने दुनियाभर में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. इसे कीड़ों के मामले में हैवीवेट चैंपियन कहा जा रहा है. 71 ग्राम वजनी इस विशाल कीड़े ने पृथ्वी पर सबसे भारी कीट का खिताब हासिल किया है. अब आपको यह जानने की जरूरत है कि यह कीड़ा आखिर खाता क्या है. यह कीड़ा भले ही चूहे से ज्यादा वजनी हो, लेकिन इसका मनपसंद खाना गाजर है. यह कीड़ा गाजर खाना बेहद ही पसंद करता है और इसकी एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है.

आखिर क्या है ये जो चूहे से तीन गुना है वजनी

विशालकाय वेटा की गाजर खाते हुए ध्यान खींचने वाली तस्वीर @gansnrosesgirl3 द्वारा एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई है. तब से यह तस्वीर और भी ज्यादा वायरल हो गई है. इस तस्वीर के लिए फोटोग्राफर मार्क मोफेट को श्रेय दिया गया है. तस्वीर में इस कीड़े को देखने के लिए लोग बेहद ही उत्सुक हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, "जाइंट वेटा दुनिया का सबसे भारी कीट है जिसका वजन 71 ग्राम है जो चूहे से तीन गुना ज्यादा है. यह गाजर खाता है. इसकी तस्वीर मार्क मोफेट ने खींची है." इस पोस्ट को अब तक दो लाख 67 हजार से ज्यादा व्यूज मिले हैं, जबकि 1.6 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया.

The Giant Weta is the world’s heaviest insect which at 71g is three times that of a mouse

This one is eating a carrot

Mark Moffett pic.twitter.com/Tj8ORufDMk

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 13, 2023