ये है दुनिया का सबसे भारी और अजीबोगरीब कीड़ा, तीन चूहे से भी ज्यादा है इसका वजन

World Heaviest Insect: क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारी कीड़ा कौन सा है? हाल ही में, इसके बारे में पता चला है और इसका वजह तीन सामान्य चूहे से भी ज्यादा है. इस विशालकाय कीड़े को नाम है वेटा, जिसने दुनियाभर में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है.

 
Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:19 PM IST
Giant Weta: क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारी कीड़ा कौन सा है? हाल ही में, इसके बारे में पता चला है और इसका वजह तीन सामान्य चूहे से भी ज्यादा है. इस विशालकाय कीड़े को नाम है वेटा, जिसने दुनियाभर में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. इसे कीड़ों के मामले में हैवीवेट चैंपियन कहा जा रहा है. 71 ग्राम वजनी इस विशाल कीड़े ने पृथ्वी पर सबसे भारी कीट का खिताब हासिल किया है. अब आपको यह जानने की जरूरत है कि यह कीड़ा आखिर खाता क्या है. यह कीड़ा भले ही चूहे से ज्यादा वजनी हो, लेकिन इसका मनपसंद खाना गाजर है. यह कीड़ा गाजर खाना बेहद ही पसंद करता है और इसकी एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है.

आखिर क्या है ये जो चूहे से तीन गुना है वजनी

विशालकाय वेटा की गाजर खाते हुए ध्यान खींचने वाली तस्वीर @gansnrosesgirl3 द्वारा एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई है. तब से यह तस्वीर और भी ज्यादा वायरल हो गई है. इस तस्वीर के लिए फोटोग्राफर मार्क मोफेट को श्रेय दिया गया है. तस्वीर में इस कीड़े को देखने के लिए लोग बेहद ही उत्सुक हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, "जाइंट वेटा दुनिया का सबसे भारी कीट है जिसका वजन 71 ग्राम है जो चूहे से तीन गुना ज्यादा है. यह गाजर खाता है. इसकी तस्वीर मार्क मोफेट ने खींची है." इस पोस्ट को अब तक दो लाख 67 हजार से ज्यादा व्यूज मिले हैं, जबकि 1.6 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया.

 

 

इसकी कितनी हो सकती है लंबाई

इस कीड़े को न्यूजीलैंड का मूल निवासी माना जाता है. इतना ही नहीं, यह विशालकाय वेटा विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहा है. यह 17.5 सेंटीमीटर या 7 इंच लंबा हो सकता है. यह विशाल कीट एक सामान्य चूहे से तीन गुना भारी है. यहां तक कि एक गौरैया चिड़िया के वजन से भी अधिक है. "वेटा" नाम माओरी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है 'बदसूरत चीजों का देवता'. ये एक शाकाहारी जीव है, जो ताजी पत्तियों का भोजन करता है. हालांकि कभी-कभी वे अन्य छोटे कीड़ों को भी खाने के लिए जाने जाते हैं. चूहों और बिल्लियों जैसे जानवरों द्वारा शिकार के कारण उनकी संख्या लगातार घट रही है.

