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Hindi Newsजरा हटकेइटली PM जॉर्जिया मेलोनी ने खुद शेयर की अपनी डीपफेक फोटो, यूजर्स की लगा दी क्लास! बोलीं- बनाने वाले ने मुझे...

इटली PM जॉर्जिया मेलोनी ने खुद शेयर की अपनी 'डीपफेक' फोटो, यूजर्स की लगा दी क्लास! बोलीं- बनाने वाले ने मुझे...

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जहां एक तरफ वरदान साबित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े नेताओं की छवि खराब करने के लिए इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 06, 2026, 09:12 AM IST
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इटली PM जॉर्जिया मेलोनी ने खुद शेयर की अपनी 'डीपफेक' फोटो, यूजर्स की लगा दी क्लास! बोलीं- बनाने वाले ने मुझे...

Giorgia Meloni Deepfake: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जहां एक तरफ वरदान साबित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े नेताओं की छवि खराब करने के लिए इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. ताजा मामला इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का है, जिनकी एक फर्जी और आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई, लेकिन मेलोनी ने इस पर छिपने के बजाय खुद सामने आकर करारा पलटवार किया है.

फेसबुक पर शेयर की खुद की फेक फोटो

मंगलवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने फेसबुक पेज पर उस फर्जी तस्वीर को पोस्ट किया ताकि इसकी सच्चाई सबके सामने आ सके. उन्होंने उस यूजर का स्क्रीनशॉट भी लगाया जिसने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री को "शर्म" आनी चाहिए. मेलोनी ने इस मौके का इस्तेमाल लोगों को आगाह करने के लिए किया कि वे बिना जांचे-परखे किसी भी कंटेंट को आगे न बढ़ाएं.

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यह भी पढ़ें: रातों-रात गायब हुआ इटली में ‘एंजेल मेलोनी’ का चेहरा, प्राचीन चर्च में सिर्फ बची बॉडी, फोटो सामने आते ही हड़कंप; दुनिया हैरान

"बनाने वाले ने मुझे और बेहतर दिखाया"

मेलोनी ने इस गंभीर मुद्दे पर तंज कसते हुए लिखा कि जिसने भी यह फोटो बनाई है, उसने कम से कम इस मामले में मुझे असलियत से थोड़ा बेहतर ही दिखाया है. लेकिन उन्होंने तुरंत इस बात पर जोर दिया कि मुद्दा यह नहीं है कि फोटो कैसी दिखती है, बल्कि चिंता इस बात की है कि आजकल किसी पर हमला करने और झूठ फैलाने के लिए किसी भी हद तक गिरा जा रहा है.

 

 

प्रधानमंत्री मेलोनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि डीपफेक एक खतरनाक उपकरण है क्योंकि यह किसी को भी धोखा देने, हेरफेर करने और निशाना बनाने की ताकत रखता है. उन्होंने भावुक होते हुए लिखा, "मैं अपना बचाव कर सकती हूं, लेकिन बहुत से दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे". उनका मानना है कि एआई का इस्तेमाल लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है.

कानूनी कार्रवाई और पुराना मामला

यह पहली बार नहीं है जब मेलोनी को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है. दो साल पहले भी उन्होंने सार्डिनिया के एक व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसने उनके चेहरे का इस्तेमाल कर अश्लील डीपफेक इमेज बनाई थीं. वह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है. इस बार भी कई समर्थकों ने उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी है.

मेलोनी की सरकार ने डीपफेक और एआई के खतरों से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. पिछले सितंबर में इटली एआई कानून को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश बना था. इस कानून के तहत डीपफेक के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए जेल की सजा का प्रावधान है और बच्चों के लिए एआई के इस्तेमाल की सीमाएं तय की गई हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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