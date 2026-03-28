जू की रेलिंग में फंसी जिराफ की गर्दन, लोगों ने ऐसे बचाई जान, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर जिराफ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जू की रेलिंग में जिराफ की गर्दन बुरी तरह फंसी हुई है. तभी वहां कुछ लोग आते हैं और रेलिंग को तोड़कर जिराफ की जान बचाते हैं. देखें वीडियो.
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Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो मौज-मस्ती के होते हैं जिसमें कई बार इमोशनल मोमेंट भी बन जाता है. कुछ वीडियो इतने फनी होतें हैं जिसे देखकर हंसी कंट्रोल नहीं होती है. इसके अलावा कभी शिकारी ही शिकार बन जाता है तो कभी शिकार खुद ही शिकारी के चंगुल में आ जाता है. इसके अलावा कई बार जानवर एक्टिविटी के चलते मुसीबत में पड़ जाते हैं जिससे उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है. इस जिराफ के साथ भी यही हुआ. चलिए जानते हैं.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जिराफ की गर्दन जू की रेलिंग में फंसी हुई है. जिराफ अपने इलाके में खड़ा है और उसकी लंबी गर्दन सड़क किनारे लगी रेलिंग में फंसी हुई है. रेलिंग लोहे और सीमेंट से बनी है जो काफी मजबूत है. शायद जिराफ बाहर की ओर कुछ खाने या खेलने के मकसद से झांक रहा होगा और उसी समय उसकी गर्दन इस रेलिंग में फंस गई होगी. चलिए जानते हैं लोगों ने जिराफ की जान कैसे बनाई.
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वीडियो में देखा जा सकता कि जू घूमने आए लोग हथौड़े की मदद से रेलिंग को तोड़ रहे हैं. इस दौरान जिराफ काफी थक चुका है और शायद उसकी गर्दन भी जख्मी हो चुकी है. जिराफ जू की दीवार के पीछे गिरा हुआ है और उसकी लंबी गर्दन दूर रेलिंग में फंसी है. लोगों ने हथौड़े से रेलिंग तोड़ दी और आखिरकार जिराफ की जान बच गई. जैसे ही जिराफ की गर्दन निकली वैसे ही वो उठकर वहां से चला गया.
A giraffe’s head got stuck in the railing
It looks like it’s about to get a stiff neck pic.twitter.com/T56LlTrZOV
— Peché Africa (@pmcafrica) March 27, 2026
वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @pmcafrica नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.