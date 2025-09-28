Advertisement
साड़ी पहनकर पहुंची ये लड़की, एक साथ दबोच लिए दो-दो खूंखार नाग! वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viral Video: मुंबई की 21 वर्षीय स्नेक कैचर साहिबा का साड़ी पहनकर सांप पकड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में उन्होंने दो रैट स्नेक काबू किए. एक करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग उन्हें ‘इच्छाधारी नागिन’ कहकर मजे ले रहे हैं.

Sep 28, 2025
साड़ी पहनकर पहुंची ये लड़की, एक साथ दबोच लिए दो-दो खूंखार नाग! वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर लड़कियों की खूबसूरती, डांस या गाने के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन हर कोई इस ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनता. कुछ लड़कियां रोमांच और खतरनाक कामों को चुनती हैं. ऐसी ही एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह साड़ी पहनकर सांप पकड़ने पहुंची. उसके इस कारनामे को देखकर लोग मजाक में उसेइच्छाधारी नागिनकहने लगे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है.

सांप पकड़ती नजर आईं साहिबा

इंस्टाग्राम यूजर साहिबा (@saiba__19) मुंबई की 21 साल की युवती हैं. वह एक स्नेक कैचर हैं, जो सांपों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ती हैं. हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह गोदाम जैसे स्थान पर सांप पकड़ने पहुंचीं. खास बात यह रही कि इस दौरान उन्होंने खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी और उनका लुक देखकर कोई भी उन्हें मॉडल या डांस-एक्टिंग करने वाली इंफ्लुएंसर समझ सकता था. मगर इस अंदाज के पीछे उनका मकसद सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ना था.

जांबाजी से काबू किए दो सांप

वीडियो में साफ दिखता है कि जैसे ही साहिबा गोदाम में पहुंचीं, उन्होंने तेजी से अपने बाल बांधे और लोगों से पूछा कि सांप कहां छिपा है. इसके बाद उन्होंने बिना किसी डर के लंबा सांप अपने हाथों से पकड़ लिया. यही नहीं, उन्होंने मटके में छिपे दूसरे सांप को भी बाहर निकाल लिया. दोनों सांपों को पकड़कर उन्होंने उन्हें सुरक्षित तरीके से प्लास्टिक के डिब्बे और बोरी में भर दिया. साहिबा ने कैप्शन में बताया कि ये दोनों ‘रैट स्नेक’ थे, जो जहरीले नहीं होते.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया

साहिबा के इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और हजारों लोगों ने इस पर कमेंट किए हैं. किसी ने उनकी बहादुरी की तारीफ की तो किसी ने मजाक में लिखा कि ये तो इच्छाधारी नागिन होंगी या फिर विषकन्या. एक यूजर ने कहा कि इन्हें देखकर सांप भी पिघल जाता होगा और भूल जाता होगा कि वो सांप है. वहीं, कुछ लोगों ने हंसी-मजाक करते हुए पूछा कि क्या सांप पकड़ने के लिए भी इतना तैयार होकर जाना पड़ता है. कुल मिलाकर इस वीडियो ने लोगों को चौंकाने के साथ-साथ खूब एंटरटेन भी किया है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

