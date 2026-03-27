'भैया आपकी शादी नहीं हुई?' लड़की के सवाल पर Rapido ड्राइवर ने दिया ऐसा जवाब, हो गई बोलती बंद

Rapido Driver Shocking Reply: सोशल मीडिया पर Rapido ड्राइवर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो महिला यात्री को ऐसा अजीब जवाब देता है कि महिला हैरानी के साथ हंसती नजर आती है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.
Trending Photos
Viral Video: सोशल मीडिया पर Rapido ड्राइवर के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसमें वो अपनी फैमिली के लिए मेहनत करते नजर आते हैं. रैपिडो ड्राइवर के इमोशनल कर देने वाले वीडियो तो आपने खूब देख लिए होंगे. अब एक बार ये वीडियो भी देख लें. रैपिडो ड्राइवर महिला यात्री से किस अंदाज में बात कर रहा है. जब महिला कहती है कि मेरी पति तो खो गया है. तो ड्राइवर कहता है, "मेरे से कर लो." हालांकि ड्राइवर के इस रिएक्शन पर लड़की की भी हंसी छूट गई. चलिए जानते हैं पूरी बातचीत क्या हुई.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा है कि एक महिला यात्री रैपिडो बाइक पर सवार है और ड्राइवर से हल्की-फुल्की बातें कर रही है. वो इन बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर रही है. इस दौरान महिला अचानक पूछती है, "भैया आपकी शादी नहीं हुई क्या?" इस सवाल पर ड्राइवर बताता है कि उसकी शादी नहीं हुई. लेकिन जिस जवाब पर ये वीडियो वायरल हुआ वो इससे आगे का था.
जब महिला ने सुना कि ड्राइवर भैया की शादी नहीं हुई तो वो भी अपनी बात बताती है. महिला हंसते हुए कहती है, "मेरा पति तो खो गया." इतना सुनते ही ड्राइवर बोला, "मेरे से कर लो." महिला ने ड्राइवर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी. वो ड्राइवर की बात सुन सन्न रह गई. महिला की बोलती बंद हो गई और वो भी हंसने लगी. हालांकि महिला हंस रही है, लेकिन लोग ड्राइवर की अभद्र भाषा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. कुछ लोग इसे रोमांटिक बता रहे हैं. वीडियो भी रोमांटिक म्यूजिक के साथ वायरल किया गया है. इस वायरल वीडियो ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.
(यह भी पढ़ें: कार को कुचलने वाला था हाथी, देखें कैसे ड्राइवर ने दिखाई समझदारी और बचा ली जान)
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. लोग इस व्यवहार को गलत और गैर-पेशेवर बता रहे हैं. इस वीडियो के बाद राइड सर्विस देने वालों के व्यवहार पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि लड़की का रिएक्शन बता रहा है कि उसको ड्राइवर की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, वो तो ड्राइवर की बात सुन ऐसे हंसने और शरमाने लगी जैसे बिना ढूंढे रिश्ता मिल गया हो. इस वीडियो को लोग अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @trendy_larka2267 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.