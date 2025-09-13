मेरा जन्मदिन है मुझे गिफ्ट दो! शहर में घूम-घूमकर सबसे गिफ्ट मांग रही ये लड़की, जानें क्या क्या मिला
Girl Birthday Video: इस लड़की ने अपना बर्थडे बिल्कुल खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है. पूरे शहर में घूम-घूम कर सबसे बोली- मेरा जन्मदिन है मुझे गिफ्ट दो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 13, 2025, 09:30 PM IST
Viral Video: जन्मदिन किसी भी व्यक्ति के लिए स्पेशल डे होता है और व्यक्ति उस दिन कुछ स्पेशल करने की सोचता है. बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका सबका अलग होता है. ज्यादातर लोग फैमिली के साथ केक काटकर एन्जॉय करते हैं. कुछ लोग दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं. कई लोग अपने जन्मदिन पर किसी की मदद करते हैं या धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं. बर्थडे पर चारों ओर से बधाइयां मिलती हैं और गिफ्ट भी मिलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इन सबसे बिल्कुल अलग है. एक लड़की पूरे शहर में घूम-घूम कर बता रही है कि आज मेरा जन्मदिन है और मुझे गिफ्ट दो.  

कैसे मांगती है गिफ्ट?
वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिलता है कि एक लड़की किसी शख्स के साथ स्कूटी पर जा रही है और सेल्फी वीडियो बना रही है. स्कूटी पर पीछे बैठी लड़की बराबर में चल रही बाइक पर सवार लड़को से कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है. इस पर बाइक पर सवार लड़के उस लड़की को बर्थडे विश करते हैं. इसके बाद वो लड़की गिफ्ट मांगती है. गिफ्ट मांगने पर बाइक पर सवार लड़के ने अपने सामान में से एक आइसक्रीम का पैकेट निकालकर दे दिया और ये लड़की थैंक्यू बोलकर आगे चली गई.
यहीं नहीं रुकती ये लड़की?

इसी तरह वो बराबर में चल रहे स्कूटी वाले अंकल से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और ये लड़की अंकल के साथ स्कूटी पर बैठे बच्चे को अपनी आईस्क्रीम दे देती है. इसके बाद वो अंकल से भी गिफ्ट मांगने लगती है तो अंकल सोचने लगते हैं कि क्या दूं. तभी ये लड़की कहती है, "कुछ भी चलेगा 10-20 रुपये भी." इसके बाद वो अंकल अपने पर्स से 20 का नोट इस लड़की को देते हैं और ये खुश होकर चली जाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग?
वीडियो देखकर लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "आईस्क्रीम नहीं मांगनी चाहिए थी, गरीब थे वो." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये काम मैं करूं तो मेरा बॉयफ्रेंड बहुत मारेगा." तीसरे यूजर ने लिखा, "10 की आइसक्रीम 20 में बेच दी." इस वीडियो को @livingrelatable02 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

