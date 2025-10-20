दीदी ने तो गजब कर दिया; शो में लगाना था तड़का, सीधे मुंह में लगा ली आग, Video देख चौंक गए लोग

Viral Video: शो में तड़का लगाने की कोशिश लड़की को भारी पड़ गई. मुंह से आग निकालने का स्टंट करते हुए उसके चेहरे में आग लग गई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, जिसमें लोग हैरानी और हंसी दोनों जता रहे हैं.
Trending Photos
Viral Video: कभी-कभी शो में कुछ अलग करने की कोशिश इतनी भारी पड़ जाती है कि हंसी मजाक का माहौल डर में बदल जाता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने शो के दौरान ‘तड़का’ लगाने की कोशिश में खुद को ही मुश्किल में डाल लिया. दरअसल, उसे मुंह से आग निकालने का स्टंट दिखाना था, लेकिन कुछ ही सेकंड में आग ने उसके चेहरे को घेर लिया. लोगों की मौजूदगी में बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। यह पूरा वाकया देखकर दर्शक भी दंग रह गए.
शो में तड़का लगाते-लगाते लगी आग
वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ने हाथ में जलती हुई स्टीक पकड़ी है और उसने मुंह में पेट्रोल भरा हुआ है. जैसे ही वह आग पर पेट्रोल फेंककर स्टंट दिखाने की कोशिश करती है, अचानक ही आग की लपटें उसके चेहरे और मुंह तक पहुंच जाती हैं. कुछ ही पल में वह घबरा जाती है और आग बुझाने की कोशिश करने लगती है. तभी एक और लड़की दौड़कर आती है और उसकी मदद करती है. ये नजारा इतना खतरनाक था कि शो देखने आए लोग भी डर गए. वीडियो देखकर यही कहा जा सकता है.
सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया धमाल
इस खतरनाक वीडियो को ट्विटर (अब X) पर यूजर @bipinyadav8933 ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा,‘दीदी को लगा शो में थोड़ा तड़का लगाना है, लेकिन तड़का उल्टा मुंह पे पड़ गया.’ इस वीडियो सिर्फ 16 सेकंड का है लेकिन इसमें जो हुआ उसने लोगों को हैरान कर दिया. वीडियो को अब तक 98 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई लोगों ने इसे लाइक किया है और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने इसे मजेदार बताया, तो किसी ने कहा कि ‘स्टंट दिखाना था, खुद ही जल गईं.’
दीदी को लगा शो में थोड़ा तड़का लगाना है,
लेकिन तड़का उल्टा मुँह पे पड़ गया pic.twitter.com/atvfmHWvUi
— Bipin Yadav (@bipinyadav8933) October 18, 2025
‘दीदी ने सच में शो में आग लगा दी’
वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, ‘दीदी ने शो में आग तो लगाई, लेकिन गलत जगह.’ दूसरे ने लिखा, ‘जरा सा ओवर कॉन्फिडेंस सालों की मेहनत पर पानी फेर देता है.’ वहीं, किसी ने सलाह दी कि ऐसे स्टंट में जान का खतरा होता है, इन्हें एक्सपर्ट की निगरानी में ही करना चाहिए. एक अन्य यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा, ‘अब यह दीदी जिंदगी में कभी स्टंट नहीं करेगी.’ वीडियो ने लोगों को हंसाया भी और सतर्क रहने का सबक भी दिया.