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Hindi Newsजरा हटकेपापा की बुराई नहीं सुन पाई मासूम, नानी के घर से ही कर दी शिकायत; वीडियो वायरल

पापा की बुराई नहीं सुन पाई मासूम, नानी के घर से ही कर दी शिकायत; वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर मासूम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आपका दिन बन जाएगा. एक बिटिया अपनी नानी के घर पर और पापा से फोन पर मौसी की शिकायत कर रही है. चलिए देखते हैं मासूम बिटिया ने पापा से क्या कहा?

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 22, 2026, 11:15 PM IST
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पापा की बुराई नहीं सुन पाई मासूम, नानी के घर से ही कर दी शिकायत; वीडियो वायरल

Viral Video: बच्चे अक्सर छुट्टियों में नाना-नानी के घर जाते हैं. वहां उनको एक अलग ही फ्रीडम मिलती है. नानी और मामा सब लाड लडाते हैं. जब परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं चार तरह की बातें और हंसी मजाक होता है. ऐसे में जिस बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, उसने नानी के घर जाकर अपने पापा की बुराई सुन ली. इसके बाद बच्ची ने सीधा पापा को फोन मिला दिया और रोने लगी.

वायरल हो रहे वीडियो में बिटिया अपने पापा से फोन पर बात कर रही है और खुशबू मौसी की शिकायत कर रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बिटिया नानी के घर है और वहां वो अपने पापा के बारे में कुछ गलत सुनती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है. लोडो मासूमियत से पापा को फोन करती है और कहती है कि मौसी आपको बुरा कह रही हैं. इसके बाद उधर से पापा की आवाज आती है कि कहने दो. इस दौरान बिटिया के प्यार और मासूमियत पर वहां मौजूद सब लोग हंस रहे हैं. शिकायत करने के बाद बेटी भावुक हो गई और रोने लगी. बेटी का अपने पिता के प्रति ये प्यार अब लोगों का दिल जीत रहा है. यूजर्स वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: स्टेज पर ही दुल्हन के गले लग फूट-फूटकर रोने लगा दूल्हा, वजह जान आ जाएंगे आंसू! VIDEO देखें

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वायरल हो गया वीडियो

मासूम बिटिया का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @micchamasala नाम के हैंडल से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक 1.4 लाख से ज्यादा बार वीडियो देखा चुका है. इतना ही नहीं वीडियो देख बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा, "कितना प्यारा वीडियो है बाप के प्रति बेटी का प्यार." दूसरे यूजर ने लिखा, "बच्ची ने पोल खोल दी." तीसरे यूजर ने लिखा, "छोटी बच्ची की मासूमियत और ईमानदारी दिल छू लेने वाली है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है और वह नहीं चाहती कि कोई उसके पिता को गंदा बोले."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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