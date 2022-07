Girl dancing in metro: मेट्रो में लड़की के जबरदस्त डांस का वीडियो वायरल, इंटरनेट पर इस बात को लेकर छिड़ी बहस

Girl dancing in metro: सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई पॉपुलर होना चाहता है और यही वजह है कि इंस्टाग्राम रील और फेसबुक के जरिए यूजर्स तरह-तरह के वीडियो पोस्ट करते हैं. अब एक नया वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की मेट्रो में डांस करती दिख रही है. इस वीडियो को 50 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों यूजर्स इस पर कमेंट कर चुके हैं. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एक नई बहस भी छिड़ गई है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे वीडियो बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम

वायरल वीडियो हैदराबाद मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है और इसे हाए हैदराबाद नाम के एक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है.इसमें एक लड़की को थंदनानंद पर डांस करते देखा जा सकता है, जो कि पूर्व सुंदरानिकी का प्रोमो सॉन्ग है. इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया है जिसमें लिखा है, 'हैदराबाद मेट्रो पर डांस, ऐसा कब हुआ?.' वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हासिल की है और लोगों के रिएक्शन भी मिल रहे हैं.

यूजर्स के बीच छिड़ गई बहस

मेट्रो में डांस के इस वीडियो की कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं और लड़की को निडर बता रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भीतर ऐसी हरकतें करना नियमों का उल्लंघन है और लड़की के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'इस तरह की बेकार चीजों को बढ़ावा न दें, मेट्रो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है.' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'उसने किसी और की आजादी नहीं छीनी है, न ही उसने किसी का रास्ता रोका, मैं उसके आत्मविश्वास की सराहना करता हूं!'

I don't know why ppl making so issue on her #Dancing

She didn't curtailed anyone else freedom, neither she block anyone's way. I appreciate her confidence!

If you have issue on her dancing on public place, Then u should make issue when People Praying on Road or public area! https://t.co/UIjgdgFbvj

— Ankita Chaurasia (@Ankita84sia) July 22, 2022