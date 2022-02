लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ किया 'ब्रेकअप', असलियत जानकर शर्म से लाल हो गया मुंह

सोशल मीडिया (Social Media) के दौर में अजब-गजब किस्से सुनने को मिलते हैं. एक लड़का जब लड़की के प्यार में होता है तो वह उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है. हालांकि, कई बार दोनों के बीच अनबन भी होती है, लेकिन कुछ समय के बाद मामला सुलझ जाता है. इस बीच एक ऐसा किस्सा सुनने को मिला, जब एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रैंक किया, उसे नहीं मालूम था कि उसका मजाक उसपर उल्टा पड़ जाएगा. जी हां, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप का मैसेज टेक्स्ट कर दिया और फिर उसने जो किया आप सोच भी नहीं सकते.

लड़की को प्रैंक करना पड़ गया बेहद भारी

'द सन' में छपी खबर के मुताबिक, एक महिला टिकटॉकर ने अपने अकाउंट (@a._bhabie) पर एक वीडियो शेयर किया और बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को I Gotta Go My Own Way नाम के ब्रेकअप सॉन्ग की लाइन्स भेजी. इसके बाद बॉयफ्रेंड हैरान रह गया और वह तुरंत टैक्सी करके उसके पास आने लगा. इस दौरान उसने भी उस मैसेज के जवाब में लिखा, 'क्या हो गया, इसका क्या मतलब है?' फिर लड़की ने अपने प्रैंक को और आगे बढ़ाया और पलटकर लिखा, 'यह कहना बेहद ही मुश्किल है लेकिन मुझे वही करना होगा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है. मुझे अब आगे बढ़ना है.'

मैसेज के जरिए उसके बॉयफ्रेंड ने उड़ाई धज्जियां

यह मैसेज पढ़ने के बाद बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को जो जवाब दिया, वह चकित रह गई. लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज के जरिए लिखा, 'क्या उस लड़की (दूसरी गर्लफ्रेंड) ने तुम्हे बता दिया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया?' जैसे ही लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का यह मैसेज पढ़ा तो दंग रह गई. उसे नहीं मालूम था कि यह प्रैंक करना उसके लिए ही भारी पड़ जाएगा. लड़की बेहद हैरान रह गई. सिर्फ एक लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसका बॉयफ्रेंड उसे अब तक धोखा दे रहा है.

आखिर में पता चला असली ट्विस्ट

हालांकि, बॉयफ्रेंड ने बाद में एक और मैसेज भी भेजा, जिसे पढ़ने के बाद माहौल थोड़ा ठंडा हो गया. जी हां, लड़के ने अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज में लिखा, 'कैसा लगा मेरा रिवर्स प्रैंक?' यह मैसेज देखते ही लड़की की जान में जान आई. इसके अगले मैसेज में बॉयफ्रेंड ने लड़की से पूछा, क्या मेरा मजाक अच्छा था? सोशल मीडिया पर यह प्रैंक वाली खबर जमकर वायरल हो रही है. यह पूरा किस्सा लड़की ने अपने टिकटॉक वीडियो में बताया.