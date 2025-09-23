सुबह-सुबह उठते ही ली जम्हाई तो मौत के मुंह में चली गई ये लड़की! आप भी न करें ऐसी कोई गलती वरना...
सुबह-सुबह उठते ही ली जम्हाई तो मौत के मुंह में चली गई ये लड़की! आप भी न करें ऐसी कोई गलती वरना...

Yawning Injury: सबसे आम बातों में से एक है सुबह-सुबह बड़ी जमकर जम्हाई लेना. हम में से बहुतों ने अपने बच्चे या किसी के जम्हाई देखकर खुद भी जम्हाई लेने की आदत बनाई होती है. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इतना सामान्य सा काम आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:20 AM IST
सुबह-सुबह उठते ही ली जम्हाई तो मौत के मुंह में चली गई ये लड़की! आप भी न करें ऐसी कोई गलती वरना...

Electric Shock Sensation: सबसे आम बातों में से एक है सुबह-सुबह बड़ी जमकर जम्हाई लेना. हम में से बहुतों ने अपने बच्चे या किसी के जम्हाई देखकर खुद भी जम्हाई लेने की आदत बनाई होती है. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इतना सामान्य सा काम आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है? हैली ब्लैक नाम की एक महिला ने ऐसा ही अनुभव किया, जब उसने अपनी नवजात बेटी के जम्हाई को देखकर खुद जम्हाई लिया और उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई.

जम्हाई लेते ही क्यों महसूस हुआ बिजली का झटका?

हेली ने बताया कि जैसे ही उसने जम्हाई लिया, उसे शरीर के आधे हिस्से में बिजली का झटका सा महसूस हुआ. उसका हाथ हवा में अटक गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के आधे हिस्से में कोई दहशतनाक झटका लग गया हो. उसने कहा, “मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर अटक गया है और मेरे अंदर तेज-तेज चिंगारियां फूट रही हैं.”

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

क्या हुआ इसके बाद? क्या कोई गंभीर समस्या थी?

हेली ने इस तकलीफ की शिकायत अपने पति से की, लेकिन शुरू में उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने कहा, “सुबह के 5 बजे हैं, तुम ठीक हो.” पर हेली को खुद पर पूरा भरोसा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है. जब तक समय बीता, पति ने आपातकालीन सेवा को कॉल किया. अस्पताल पहुंचते ही उसकी हालत खराब होती गई और हर गाड़ी की ठोकर उसे और दर्द देती थी.

डॉक्टरों ने शुरुआत में कोई समस्या नहीं पाई, लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि उसकी गर्दन की दो कशेरुकाएं इतनी जोर से आगे बढ़ गई थीं कि उसकी रीढ़ की हड्डी दब गई थी. इस वजह से उसके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था.

आपातकालीन सर्जरी और जिंदगी के लिए जंग

हेली को बताया गया कि उसकी सर्जरी बेहद जोखिम भरी है और उसका चल पाना भी संदेह में था. लेकिन किस्मत अच्छी रही और सर्जरी के बाद उसने अपनी सारी क्रियाएं वापस पाईं. इसके बावजूद, यह हादसा उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत भारी पड़ा. उसने फाइब्रोमायाल्जिया नामक बीमारी विकसित कर ली, जिसमें लगातार दर्द और थकान रहती है. हेली ने बताया कि उनके परिवार की जिंदगी पूरी तरह उलट-पुलट हो गई, यहां तक कि वे बेघर भी हो गए. वह कहती हैं, “मैं काम नहीं कर पाई, बच्चों की देखभाल नहीं कर पाई और अब हर बार जम्हाई आने पर डर लगता है.”

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

क्या अब भी जम्हाई करना उनके लिए डरावना है?

हेली कहती हैं, “मुझे अब जम्हाई आते ही डर लगता है. मैं कोशिश करती हूं कि उसे दबा सकूं. यह मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है.” लेकिन फिर भी वह अपने मेडिकल स्टाफ की बहुत आभारी हैं, क्योंकि उनकी वजह से वह अभी भी चल फिर पा रही हैं और अपने बच्चों के साथ हैं.

