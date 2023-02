Viral Video: कार लेकर जिम के अंदर घुस गई लड़की, ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहे शख्स पर चढ़ा दिया!

Girl Driving Car Inside Gym: कार के एक्सीडेंट के कई वीडियो आपने देखे होंगे लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, काफी चौंकाने वाला वीडियो है. इसमें एक लड़की कार लेकर जिम का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है. इसके बाद वहां ट्रेडमिल पर जोरदार तरीके से टक्कर मारती है. इसके बाद जो हुआ वायरल हो गया.

दरवाजे को तोड़ते हुए कार अंदर

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स जिम के अंदर ट्रेडमिल पर वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है. वह ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है. इसी बीच अचानक उसके सामने से कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए कार अंदर घुस गई. इससे पहले वह कुछ समझ पाता, कार ने ट्रेडमिल पर जोरदार टक्कर मार दी.

शख्स काफी दूर जाकर गिरा

टक्कर मारते ही ट्रेडमिल कई फिट आगे जाकर गिरी और उस पर वर्कआउट कर रहा शख्स काफी दूर जाकर गिरा. जब वह नीचे गिरा तब जाकर लड़की ने कार को रोका और वह कार से नीचे उतरी. इधर टक्कर में गिरे शख्स को तगड़ी चोट भी लगी है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना कुछ समय पहले की है जो अब वायरल हो रहा है. घटना अमेरिका के लॉस एंजेल्स की बताई जा रही है.

सामने वाला कांच उड़ गया और टकरा गया

यह भी बताया गया है कि घायल हुए शख्स की पहचान सैमुअल के रूप में हुई थी. फॉक्स न्यूज के साथ भयानक अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि यह एक चमत्कार है कि मैं जिंदा बच गया था. टक्कर के बाद सामने वाला कांच उड़ गया और मैं टकरा गया. फिलहाल यह पुराना वीडियो सामने आया तो लोग देखकर चौंक गए हैं.

Can you imagine just being on the treadmill and this happens? pic.twitter.com/sRbIlVSRJE

— chris evans (@notcapnamerica) February 6, 2023